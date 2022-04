US-Armee stoppt geplante Expansion der Starbase von SpaceX in Texas

Der geplante Ausbau der Starbase von SpaxeX in Texas ist vorerst gestoppt. Die für die Genehmigung zuständigen Bauingenieure der US-Armee haben das Antragsverfahren ohne Ergebnis geschlossen, da SpaceX einige angeforderte Unterlagen nicht vorgelegt habe. Allerdings kann das Weltraumunternehmen von Elon Musk den Genehmigungsprozess wieder anstoßen, wenn die Unterlagen nachgereicht werden.

SpaceX will seine Starbase in Boca Chica im südlichen Texas erweitern, damit dort auch das riesige Starship starten und landen kann. Bislang war diese Starbase auf kleinere Raketen der Falcon-Serie beschränkt. Für eine Genehmigung der Erweiterung hatte das "United States Army Corps of Engineers" (USACE) unter anderem Einzelheiten über die Einflüsse des Ausbaus auf die dortigen Feuchtgebiete gefordert.

Das USACE ist ein Hauptkommando des US-Heeres, das für das Bauingenieurwesen zuständig ist und dafür sorgen soll, dass Bauprojekte nicht gegen Bundesgesetze wie den "Clean Water Act" zum Schutz des Oberflächenwassers verstoßen.

Alternativ kann Starship auch in Florida starten

SpaceX hatte die Grundstücke in Südtexas 2012 gekauft, mit der Absicht, dort Falcon 9 und Falcon Heavy Raketen zu starten. Mittlerweile hat das Weltraumunternehmen seine Pläne aber erweitert und auf der Starbase auch die nächste Raketengeneration, das Starship, gebaut und getestet. Das Starship soll laut Elon Musk eine Million Tonnen Nutzlast zum Mars bringen – und den Nachbarplaneten auch besiedeln.

Elon Musk hat dieses Jahr bereits erklärt, dass das Starship vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral (Florida) starten würde, wenn die Ausbaupläne in Texas nicht genehmigt würden. Dort habe man die erforderlichen Genehmigungen, sagte Musk laut Bloomberg.

Luftfahrtamt prüft noch, Umweltschützer protestieren

Den Genehmigungsprozess in Texas kann SpaceX aber kurzfristig wieder anstoßen, wenn die angeforderten Unterlagen vorgebracht werden. Allerdings untersucht auch die Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten (FAA) die Expansionspläne. Die FAA hat ihren Bericht bereits mehrfach verschoben, will ihr Ergebnis aber Ende April vorlegen. Umweltschützer und andere Organisationen sind gegen die Expansion der Starbase, denn das Gebiet dort sei wichtig für Fische und andere Wildtiere.

(fds)