US-Börsenaufsicht ermittelt gegen Teslas Solarsparte

Die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC ermittelt gegen die Solarsparte des Elektroauto-Herstellers Tesla. Sie reagiert laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters auf eine Beschwerde des ehemaligen Tesla-Mitarbeiters Steven Henkes. Nach dessen Angaben habe es Tesla Energy mehrere Jahre lang versäumt, seine Aktionäre und die Öffentlichkeit ordnungsgemäß über Brandrisiken wegen Defekten an Solarmodulsystemen zu informieren. Das gehe aus einer Auskunft der SEC vom 24. September dieses Jahres hervor, die Henkes erbeten hatte.

Henkes hatte sich bereits 2019 als Whistleblower an die SEC gewandt, berichtet Reuters. Gegen Tesla Energy ermittelt auch die US-Verbraucherschutzbehörde Consumer Product Safety Commission (CPSC), wie im März dieses Jahres bekannt wurde. Zuvor waren Solaranlagen von Tesla in Brand geraten, beispielsweise in mehreren Filialen des Einzelhändlers Walmart.

Brennende Walmart-Dächer

Henkes hat vor einem Jahr im kalifornischen Alameda County gegen Tesla Klage eingereicht. Er sei Anfang August 2020 von Tesla entlassen worden, nachdem er zunächst intern Sicherheitsbedenken geäußert und sich dann mit seiner Beschwerde an die CPSC und im Mai 2019 an die SEC gewandt hatte. Henkes verlangt von Tesla Energy unter anderem Schadenersatz.

Tesla war 2016 mit der Übernahme von SolarCity für 2,6 Milliarden US-Dollar in das Geschäft mit der Stromgewinnung aus Sonnenkraft eingestiegen. Neben den Energiespeichern Powerwall hat Tesla Energy Solarmodule im Angebot, die wie Dachziegel verlegt werden können. Walmart hat rund 240 Filialen mit Solaranlagen von SolarCity ausgerüstet. Im August 2019 verklagte Walmart Tesla wegen brennender Solardächer, im November desselben Jahres legten sie ihren Rechtsstreit bei. Einzelheiten der Einigung wurden nicht bekannt.

(anw)