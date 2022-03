US-Forscher: Bis zu 94 Prozent der Lkw-Langstreckenfahrten automatisierbar

Wenn die Technik des automatisierten Fahrens weiter voranschreitet, könnten 94 Prozent der Fahrstunden von Langstrecken-Lkw autonom ablaufen. Davon gehen Forschende der University of Michigan und der Carnegie Mellon University aus. Falls nicht, würde diese Form des Warentransports lediglich hauptsächlich im Sun Belt möglich sein, also in den südlichen US-Bundesstaaten von Arizona bis Florida, in denen mit einem für die Technik optimalerem Wetter zu rechnen sei. Dann wären 10 Prozent der Fahrten automatisierbar.

Hunderttausende Arbeitsplätze

"Unsere Studie ist die erste, die eine Geodatenanalyse auf der Grundlage von Versanddaten kombiniert mit spezifischen Möglichkeiten der Automatisierung und deren Entwicklung im Laufe der Zeit", erläutert Aniruddh Mohan, Doktorandin für Ingenieurwesen der Carnegie Mellon und Co-Autorin der Studie "Impact of automation on long haul trucking operator-hours in the United States". Die Daten stammen unter anderem vom US-amerikanischen Bureau of Transportation und dem Census Bureau.

Als lang gilt eine Strecke ab 150 Meilen (ca. 241 Kilometer). Nach Angaben der Forschenden arbeiten zurzeit mehrere Unternehmen daran, ein Modell zu erarbeiten, bei dem eher monotone Strecken von autonomen Systemen bewältigt werden, während Menschen die Ware auf eher komplexen urbanen Strecken steuern.

Da die menschliche Arbeit etwa 40 Prozent der Kosten des Transports per Lkw ausmachten, erscheine es für Speditionen attraktiv, autonome Systeme einzusetzen. Dabei erwähnen die Forschenden Bedenken, dass durch Automatisierung bis zu 500.000 Menschen die Arbeitsplätze verlorengehen könnten. Diese Jobs seien aber oft nicht dauerhaft, schlecht bezahlt und unangenehm. Die Menschen, die durch Automatisierung ihren Job verlören, könnten möglicherweise an den "Hubs" neue finden, in denen die autonom transportierte Ladung ankommt und von menschlich gesteuerten Fahrzeuge weitertransportiert würden.

Die Technik des autonomen Fahrens funktioniert momentan am besten bei gutem Wetter. Daher ist es kein Zufall, dass beispielsweise Waymo in dem sonnigen US-Bundesstaat Arizona als erstes seinen Robotaxi-Dienst ohne Sicherheitsfahrer an Bord anbietet. Die Google-Schwester testet seine autonomen Autos auch in anderen Bundesstaaten, in denen es öfter regnet, zum Beispiel in Washington. Abgesehen von den vergleichsweise liberalen Zulassungsregeln für autonomes Fahren kommt es Waymo dabei explizit auch darauf an, seine Technik bei schlechtem Wetter auszuprobieren.

(anw)