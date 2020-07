US-Leak-Portal DDoSecrets: Hauptserver angeblich in Deutschland beschlagnahmt

Deutsche Strafverfolge haben angeblich den primären Server des US-amerikanischen Whistleblower- und Leak-Kollektivs Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) beschlagnahmt. Das jedenfalls behauptet die DDoSecrets-Gründerin Emma Best auf Twitter und hat Teile einer E-Mail ihres Hosting-Providers veröffentlicht, die das belegen sollen. Dort erklärt sie auch, dass es sich um den primären Download-Server handelt, der aber nicht für die Kontaktaufnahme zu Quellen genutzt worden sei. Anfragen von heise online an die Staatsanwaltschaft Zwickau sind bislang noch unbeantwortet.

Mit #BlueLeaks in den Fokus geraten

DDoSecrets war 2018 gegründet worden und verbreitet verschiedene Datensätze aus ganz unterschiedlichen Quellen. Zuletzt hatten die Macher mit einer immensen Sammlung von US-Polizeidaten unter dem Codenamen #BlueLeaks für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Best ist überzeugt, dass es sich bei der rund 270 Gigabyte umfassenden Sammlung um den größten öffentlich gemachten Hack von US-Strafverfolgern handelt – und das parallel zu landesweiten Protesten in den USA gegen rassistische Polizeigewalt. Offenbar im Zusammenhang mit diesem Leak hatte Twitter den Account des Kollektivs gesperrt, obwohl der des ähnlich agierenden Portals Wikileaks aktiv bleibt.

Weltweit hat DDoSecrets auch bereits mit verschiedenen Medien bei der Veröffentlichung von Informationen kooperiert, in Deutschland zuletzt mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel zu Daten über deutsche Prominente und ihre Geschäfte in Steueroasen. Explizit zu Deutschland hält DDoSecrets aktuell zwei Datensätze vor, einer davon der berüchtigte "Adventskalender" eines Twitter-Nutzers namens @_0rbit. Die Sammlung von teilweise sehr persönlichen Daten ist Ergebnis eines massiven Onlineangriffs auf etwa 1000 Politiker und Prominente und "auf Anfrage erhältlich". Im Zusammenhang mit dem Hack wurde inzwischen gegen einen 22-Jährigen Anklage erhoben.

Möglich ist also, dass die Beschlagnahmung mit diesem Fall in Verbindung steht. Auf eine Anfrage von heise online gibt es aber bislang noch keine Antwort der Staatsanwaltschaft Zwickau, auch nicht gegenüber netzpolitik.org, die zuerst über die Beschlagnahmung berichtet hatten.

(mho)