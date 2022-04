US-Polizeiberichte: Fast nur Frauen von Stalking mit AirTags betroffen

Polizeiprotokolle aus den USA geben mehr Einblick in den Missbrauch von AirTags: Bei den insgesamt 150 analysierten Berichten hatten sich praktisch nur Frauen an die Polizei gewendet, nur in einem einzigen Fall verdächtigte ein Mann seine Ex-Freundin des Stalkings, wie das Magazin Motherboard berichtet. In knapp der Hälfte der Fälle wurden die AirTags im Kontext von Raubfällen oder Diebstählen genannt. Jedem sechsten Bericht zufolge war der vermutete Täter dem Opfer bekannt, meist handelte es sich um den Ex-Partner oder aktuellen Partner.

iPhone-Warnmeldung oft erst spät

Die Protokolle über den Missbrauch von AirTags stammen von acht nicht näher genannten Polizeibehörden in den USA, sie decken als Zeitraum die vergangenen acht Monate ab, wie Motherboard erläutert. AirTags sind nun seit rund einem Jahr im Handel.

Berichte über Missbrauch sorgten erst in den letzten Wochen verstärkt für Schlagzeilen, besonders Meldungen über die AirTag-Verwendung durch Autodiebe, aber auch einzelne prominente Fälle von möglichem Stalking. Unklar ist bislang, ob AirTags letztlich zu einer höheren Zahl an Stalking-Fällen geführt oder das bisher oft unbemerkte Verfolgen nur besser sichtbar gemacht haben: iPhones zeigen an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeitpunkten eine Warnmeldung an, wenn unbekannte AirTags über einen längeren Zeitraum mitgeführt werden. In einem Drittel der ausgewerteten Fälle meldeten sich Frauen bei der Polizei, weil sie Warnmeldungen auf dem iPhone erhielten, das auslösende AirTag konnte dabei aber längst nicht immer gefunden werden.

Kein Schutz für Android-Nutzerinnen

Problematisch bleibt, dass Android-Nutzerinnen und Nutzer weiterhin keine automatische Warnmeldung über fremde AirTags erhalten und auch iPhone-Nutzerinnen und Nutzer bislang meist erst spät darüber informiert werden. Die Warnung erscheint beispielsweise beim Erreichen der eigenen Wohnung, deren Ort erfährt so allerdings auch der Stalker. Apple hat hier eine weitere Nachbesserung in Aussicht gestellt, die aber erst später im laufenden Jahr umgesetzt werden soll. In Android wurden jüngst Code-Spuren gefunden, die darauf hindeuten, dass auch Google an einer Erkennung von "unbekannten Tags" in seinem Betriebssystem arbeitet.

(lbe)