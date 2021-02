US-Wahlen lassen Twitter kräftig wachsen

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat seinen Umsatz im Weihnachtsquartal 2020 um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,29 Milliarden US-Dollar gesteigert. Dieser Quartalsumsatz ist neuer Firmenrekord. Die Werbeeinnahmen Twitter konnte im vierten Quartal um 31 Prozent steigern. Nach Angaben des Finanzvorstandes Ned Segal hat Twitter die Werbemöglichkeiten vor allem im Mobilbereich erweitert, sodass die Einnahmen durch In-App-Werbung sogar um die Hälfte gestiegen sind.

Das geht aus den Dienstagabend veröffentlichten Geschäftszahlen Twitters hervor. Der Quartzalsbetriebsgewinn ist demnach um fast zwei Drittel auf 252 Millionen Dollar gestiegen. Der Reingwinn ist sogar um 87 Prozent auf 222 Millionen Dollar gesprugen. Das ist Twitter gelungen, weil es immer mehr User mit Werbung erreicht. Dieser Wert war im Dezember 2020 mit durchschnittlich 192 Millionen 27 Prozent höher als zwölf Monate zuvor.

Im ersten Monat des neuen Jahres ist dieses Wachstum auf 20 Prozent gesunken, was aber immer noch über dem bisherigen Durchschnitt liegt. Also hat es dem Zustrom keinen Abbruch getan, dass Twitter Donald Trump gesperrt hat. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet Twitter-Chef Jack Dorsey ebenfalls durchschnittlich 20 Prozent mehr Reklameempfänger auf Twitter.

Umsatz 2020 leicht gestiegen, aber Verluste

Twitters Umsatz im gesamten Jahr 2020 ist ebenfalls gestiegen, allerdings nur um sieben Prozent gegenüber 2019 auf nun 3,72 Milliarden Dollar. Die um 19 Prozent höheren Gesamtausgaben von 3,29 Milliarden Dollar resultieren in einem Betriebsergebnis von 27 Millionen Dollar und einer Umsatzrendite von lediglich einem Prozent.

Der Nettoverlust 2020 von 1,14 Milliarden Dollar gründet in einer steuerlichen Wertberichtigung in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar. Ohne diese bliebe ein Nettoverlust von 34 Millionen Dollar. 2019 hatte Twitter einen Nettogewinn von 259 Millionen Dollar eingefahren, selbst wenn der damalige Einkommensteuervorteil von 1,21 Milliarden Dollar herausgerechnet wird.

Dorsey erklärte, dass die Änderungen in seinem Kurznachrichtendienst "gesündere Gespräche für diejenigen, die unseren Service nutzen, einschließlich Werbetreibender und Partner, fördern". Im Gespräch mit Analysten im Anschluss an die Verkündung der Finanzzahlen fügte der Manager hinzu: "Wir sind eine Plattform, die offensichtlich viel größer ist als ein Thema oder ein Konto." Beides darf als Anspielung auf die Äußerungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und dessen Ausschluss von Twitter verstanden werden.

Für das laufende Jahr erwartet Twitter einen Anstieg der Ausgaben um 25 Prozent. Das liegt zum Großteil an über 20 Prozent neuen Mitarbeitern, die der Kurznachrichtendienst 2021 einstellen will. Außerdem investiert das Unternehmen in eigene Rechenzentren, um mehr User versorgen zu können.

Twitter geht von einer Verbesserung der Coronavirus-Pandemie sowie moderaten Auswirkungen des iOS-Updates 14.5 aus. Bei der kommenden Betriebssystemversion müssen die Apps Genehmigungen der Nutzer einfordern, bevor sie personalisierte Werbung einblenden können.

Trotzdem erwartet Twitter, dass der Umsatzanstieg 2021 über den Mehrausgaben und zwischen 940 Millionen und 1,04 Milliarden Dollar liegen wird. Nach Bekanntgabe dieser Zahlen hat die Twitter-Aktie im nachbörslichen Handel rund dreieinhalb Prozent zugelegt.

