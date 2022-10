USA: 87 Prozent der Teenager nutzen ein iPhone

Apple hat im Jugendmarkt in den USA eine Art Monopol. Das geht aus der jüngsten Umfrage des Analysehauses Piper Sandler hervor, die regelmäßig durchgeführt wird. In dem Panel erreichte Apple einen Marktanteil bei den Mobiltelefonen von erstaunlichen 87 Prozent. Darüber hinaus planen 88 Prozent der befragten Teenager, sich als nächstes Handy (wieder) ein iPhone zuzulegen. Das ist eine Verdoppelung des Marktanteils in den vergangenen zehn Jahren. Noch 2012 lag die Quote bei nur 40 Prozent der amerikanischen Teenager.

iPhones und Apple-Dienste

In der repräsentativen Umfrage sind 14.500 Personen aus dem ganzen Land dabei. Für Apple sei die "erhöhte Durchdringung" der Geräte sowie die hohe Rate der Kaufabsicht wichtig, weil der Smartphone-Markt in einer Reifephase ist. Entsprechend schwer wird es, Nutzer von neuen Geräten zu überzeugen. Das Interesse an den iPhones scheint dabei "frisch" zu bleiben, auch weil Apple jedes Jahr neue Modelle auf den Markt bringt. "Wir glauben, dass diese positiven Trends auch ein Katalysator für weiteres Wachstum im Dienstleistungsbereich sein können, da die Installationsbasis für Apple-Hardware weiter wächst."

Das ist auch deshalb wichtig, weil soziale Medien weiter wachsen – und die werden von jungen Leuten zumeist auf ihrem Smartphone konsumiert. In der Studie lag die Verwendung von TikTok mit 38 Prozent Marktanteil unter den US-Teenagern nun vorne, gefolgt von Snap mit 30 Prozent und Instagram mit 20 Prozent. Dabei wuchsen von den Top-3-Plattformen nur der chinesische Anbieter. Bei den Videodiensten lag Netflix mit 32 Prozent vor YouTube mit 29 Prozent bei der täglichen Nutzung.

Auch Apple Watch wächst

Die Durchdringung von Smartwatches im US-Jugendmarkt ist noch vergleichsweise gering – zumindest, wenn man die Smartphone-Nutzung dagegen stellt. Aber auch hier ist Apple nach wie vor Marktführer – und zwar mit großem Abstand. Insgesamt sagten 36,8 Prozent der Umfrageteilnehmer, dass sie eine Computeruhr besitzen. 31 Prozent haben eine Apple Watch, macht also nur noch 5,8 Prozent für die Modelle restlicher Anbieter wie etwa Samsung oder Fitbit.

Immerhin 16 Prozent des Panels plant, sich künftig eine Apple Watch zu kaufen. Diese Rate hat sich weiter verbessert. Das Durchschnittsalter aller Befragten lag bei 15,8 Jahren. Sie stammten aus insgesamt 47 US-Bundesstaaten.

(bsc)