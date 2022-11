USA: Canon stellt EOS Webcam Utility auf Abomodell um

Mittels einer neuen Version, die zahlreiche neue Features mitbringt, führt Canon für das EOS Webcam Utility ein kostenpflichtiges Abonnement ein. Wer die das Update und folgende Versionen in vollem Umfang nutzen will muss in Zukunft 4,99 US-Dollar im Monat oder 49,99 US-Dollar im Jahr zahlen. Wie Canon Deutschland unserer Redaktion auf Anfrage sagte gilt das nur für die USA, im deutschsprachigen Raum bleibt das bisherige Tool kostenlos.

Mit dem 2020 erschienenen Utility lassen sich über 40 Kameras, darunter auch Profimodelle wie die EOS 1-DX, 5D Mark III, Mark IV sowie 6D, 6D Mark II und einige Powershots per USB als Webcam nutzen. Kostenlos ist das weiterhin nur in 720p-Auflösung und mit einer Kamera möglich. Die erweitererte, Pro genannte Version, bietet Features, die vor allem Influencer regelmäßige Livestreams benötigen.

FullHD und 5 Kameras nur in Pro-Version

Dazu zählt die Steuerung von bis zu fünf Kameras mit vordefinierten Szenenübergängen. Immerhin eine Einstellung für Belichtung etc., auch hier von Canon Szene genannt, ist mit der freien Ausgabe möglich. Die Pro-Version beherrscht außerdem das drahtlose Streamen von einer der fünf Kameras, 1080 mit 60 fps und das Einfügen von Wasserzeichen. Zudem ist auch die Ausgabe an mehrere Streaming-Plattformen wie etwa Youtube und Twitch zugleich möglich.

Canon orientiert sich mit diesen Funktionen offenbar am De-facto-Standard für Livestreaming, der Open-Source-Software OBS. Gegenüber diesem, bisweilen heikel zu konfigurierenden Tool, bietet das EOS Webcam Utility nach erstem Anschein wohl vor allem einfacheren Zugriff auf die Funktionen der Kameras. Bemerkenswert ist auch, dass Canon das Utility eigenen Angaben zufolge mit vielen Tools und Plattformen wie Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, Skype, Twitch und Youtube Live getestet hat.

Eine Übersicht der neuen Funktionen zeigt die US-Seite des EOS Webcam Utility, die bisherige Version ist weiterhin auf der deutschen Webseite von Canon zu finden.

(keh)