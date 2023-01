USA: Jobabbau in IT-Branche größer als je zuvor seit Beginn der Pandemie

Die jüngste Entlassungswelle in der US-Techbranche ist größer als alle anderen seit Beginn der Pandemie. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Zahlen von Layoffs.fyi, einer Seite auf der Medienberichte über Entlassungen zusammengetragen und katalogisiert werden. Demnach wurden in der Branche zwischen März und Dezember 2020 etwa 80.000 Stellen abgebaut, 2021 waren es lediglich rund 15.000, im vergangenen Jahr aber mehr als 150.000. Allein für November legen Medienberichte und Statements von Unternehmen nahe, dass über 50.000 Stellen in der IT-Branche der USA gestrichen wurden.

Keine Probleme bei der Jobsuche

Besonders viele Angestellte wurden den Zahlen zufolge im vergangenen Jahr in den Bereichen Konsum und Einzelhandel entlassen. In den ersten Bereich fällt die Facebook-Mutter Meta, die für den Großteil des Jobabbaus in dieser Sparte verantwortlich ist. Ähnlich groß ist der Einfluss des Stellenabbaus bei Amazon auf die Bilanz der Sparte Einzelhandel. Auch im Bildungsbereich gab es im vergangenen Jahr deutlich mehr Entlassungen als zu Anfang der Pandemie. Die Branche hatte vom Wechsel zum Fernunterricht profitiert. Genau anders herum sieht es dagegen in der Tourismussparte aus, dort war der Jobabbau im IT-Bereich 2020 deutlich größer als 2022, schreibt das Wall Street Journal.

Die US-Zeitung weist darauf hin, dass der massive Stellenabbau in den Vereinigten Staaten im Widerspruch zum Trend auf dem restlichen Arbeitsmarkt steht. Andere Branchen sind etwa weniger abhängig von der inzwischen beendeten Niedrigzinspolitik, die viel Geld für Investitionen freigemacht hat. Das sei auch ein Grund, warum die große Mehrzahl der Entlassenen ziemlich schnell eine neue Stelle finden würde. Einer vor wenigen Tagen vorgestellten Umfrage zufolge haben rund 79 Prozent der Entlassenen aus der Techbranche innerhalb von drei Monaten, nachdem sie mit der Suche begonnen haben, einen neuen Job gefunden. Fast 40 Prozent haben dafür nicht einmal einen Monat gebraucht. Es handle sich um eine besonders begehrte Gruppe von Fachkräften.

(mho)