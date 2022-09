UX, Interaktionsdesign und gute Zusammenarbeit im Fokus des Digital Design Day

Am 8. November richten iX und dpunkt.verlag erstmals den Digital Design Day aus. Das Programm der gemeinsam mit Kim Lauenroth von der FH Dortmund konzipierten Online-Konferenz ist vor dem Hintergrund entstanden, dass Entwicklungsteams heute vor veränderten Herausforderungen bei der Produktgestaltung stehen. So müssen individuelle Fachkompetenzen, zum Beispiel in UX, durch vielfältige Gestaltungs-Skills und vor allem durch die Fähigkeit zur ganzheitlichen Gestaltung ergänzt werden. Denn Nutzerinnen und Nutzer erwarten nicht mehr nur gute User Interfaces oder User Experience, sie verlangen auch nach ganzheitlich gut gestalteten Produkten.

Zielgruppen und Versprechen

Der Digital Design Day richtet sich an Produkt- und Servicemanager, Usability & User Experience Professionals/User Researcher, Interaction-, Service- und Digital Designer, aber auch Requirements Engineers, Produktverantwortliche und Product Owner werden angesprochen sowie alle Menschen, die sich um Softwarequalität kümmern.

Die Vorträge und Diskussionsformate der Veranstaltung bieten:

Inspiration durch Beispiele für gutes Design infolge guter Zusammenarbeit,

Weiterbildungsmöglichkeiten zu methodischen und praktischen Aspekten ganzheitlicher Gestaltung und

fundierte Perspektiven der Disziplinen User Experience, Interaction Design und Digital Design auf gute Zusammenarbeit.

Format und Preise

Der Digital Design Day ist eine Online-Konferenz mit vielen Möglichkeiten zur Interaktion, sei es via Chat oder in gesonderten Breakout-Sessions. Die Vorträge und Interviews werden aufgezeichnet und stehen den Teilnehmenden genauso wie etwaige Präsentationsmateralien im Nachgang zur Verfügung.

Gegenwärtig kostet die Teilnahme an der Konferenz 199 Euro (alle Preise zzgl. MwSt), nach Beendigung der Frühbucherrabattphase fallen ab 18. Oktober 249 Euro an. Wer im Team teilnehmen möchte, kann auf Anfrage besondere Angebote erhalten.

(ane)