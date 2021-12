Uber: Autonome Autos sollen ab 2022 Essen ausliefern

Der US-Fahrdienstvermittler Uber will ab 2022 damit beginnen, Mahlzeiten von autonomen Autos ausliefern zu lassen. Dafür hat sich die Firma mit dem Unternehmen Motional zusammengetan, eine Tochterfirma des südkoreanischen Autokonzerns Hyundai und des irischen Zulieferers Aptiv. Elektroautos von Motional sollen der gemeinsamen Mitteilung zufolge für Ubers Lieferdienst Uber Eats Mahlzeiten "aus einer vorausgewählten Liste von ausgewählten Restaurants" in Santa Monica zu Kunden und Kundinnen fahren. Eingesetzt werden demnach umgebaute Hyundai IONIQ 5, die autonomes Fahren auf Level 4 erreichen. Eine Sicherheitsperson werde im Fahrzeug anwesend sein.

Los geht's vor Los Angeles

Die Kooperation von Hyundai und Aptiv war im Jahr 2019 angekündigt worden, seit einem Jahr gibt es das Tochterunternehmen Motional. Hyundai investiert rund 1,6 Milliarden US-Dollar und steuert Ressourcen für Fertigung sowie Entwicklung, aber auch patentierte Technologien bei. Aptiv bringt seine Abteilung für autonome Fahrzeugentwicklung mit Know-how, Produkten und Patente sowie rund 700 Mitarbeitern in das Joint Venture ein. Seine Zentrale hat Motion in Boston, eine Niederlassung gibt es aber auch in Santa Monica in der Gemeinde Los Angeles. Dort soll nun die erfolgreiche Kooperation mit Uber ihren Ausgang nehmen, wie es Firmenchef Karl Iagnemma ausdrückt.

Für Uber ist der Essensbringdienst Uber Eats in der Pandemie zu einem wichtigen Standbein geworden, als die Fahrgastzahlen eingebrochen waren. Das Unternehmen hatte lange auch selbst an Roboterautos geforscht, die verantwortliche Abteilung angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten aber Ende 2020 verkauft. Von der Idee, Fahrer und Fahrerinnen durch Selbstfahrtechnik zu ersetzen, hat sich das Unternehmen aber nicht verabschiedet. Das ziemlich eingeschränkte Zustellungsangebot ab Anfang 2022 in Santa Monica soll jedenfalls nur der Anfang sein, versichern beide Firmen.

(mho)