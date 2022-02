Uber profitiert von Lieferdiensten und Erholung im Fahrdienst-Geschäft

Ubers Fahrdienste werdem nach Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen wieder mehr genutzt, während das Geschäft mit Essenslieferungen stark bleibt. Im vergangenen Quartal wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um 83 Prozent auf 5,78 Milliarden US-Dollar (5,07 Milliarden Euro). Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel nochmals etwas zu, nachdem sie gestern bereits etwas angestiegen war.

Der Umsatz der letzten drei Monate des Jahres 2021 aus der Fahrdienst-Vermittlung stieg im Jahresabstand um 55 Prozent auf 2,28 Milliarden Dollar. Dieser Geschäftsbereich warf einen bereinigten operativen Gewinn von 575 Millionen Dollar ab – fast doppelt so viel wie vor einem Jahr, wie die Firma aus San Francisco nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte.

Uber verbuchte zuletzt 1,77 Milliarden Fahrten – 8 Prozent mehr als in den drei Monaten davor und 23 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Zahl der Uber-Nutzer ist gegenüber dem Vorjahr sogar um 27 Prozent gestiegen auf 118 Millionen Kunden pro Monat. In der Corona-Pandemie war das bisherige Kerngeschäft von Uber angesichts von Heimarbeit und Ausgeheinschränkungen eingebrochen.

Lieferdienst bleibt größter Umsatzbringer

Auch im letzten Vierteljahr 2021 waren die Lieferdienste wie Uber Eats der größere Umsatzbringer mit Erlösen von rund 2,4 Milliarden Dollar. Das war ein Anstieg von 78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es gab einen bereinigten operativen Gewinn von 25 Millionen Dollar nach einem Minus von 145 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

Gleichzeitig hat sich der Umsatz mit kommerziellen Frachtdiensten im Jahresabstand mehr als verdreifacht auf 1,08 Milliarden Dollar. Hier schreibt Uber aber noch Verluste mit einem Minus von 25 Millionen Dollar.

Unterm Strich verbuchte Uber im letzten Quartal einen Gewinn von 892 Millionen Dollar. Er kam aber auch dank eines Bewertungsgewinns von 1,4 Milliarden Dollar vor Steuern aus Investitionen der Firma zustande. Im Vorjahresquartal hatte Uber einen hohen Verlust von 968 Millionen Dollar gemeldet.

Umsatz in Nordamerika und Asien fast verdoppelt

Für das gesamte letzte Jahr meldete Uber einen Anstieg von 27 Prozent der Fahrten und 57 Prozent mehr Umsatz, nämlich 17,5 Milliarden Dollar. Dabei musste Uber 2021 einen Nettoverlust von insgesamt 496 Millionen Dollar hinnehmen. Das ist aber ein deutlich besseres Jahresergebnis als 2020, als der Fahrdienstleister noch 6,8 Milliarden Dollar Verlust verzeichnen musste.

Regional betrachtet konnte Uber seine Umsätze 2021 in Nordamerika und Asien gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppeln. Das Umsatzwachstum ist in Lateinamerika mit 39 Prozent sowie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika mit 50 Prozent dagegen moderater ausgefallen.

Marktbeobachter hatten nach einem Bericht von CNBC eher mit einem Quartalsumsatz von 5,34 statt 5,78 Milliarden Dollar gerechnet. Und so sprang Ubers Börsenkurs nach Bekanntgabe der Ergebnisse im nachbörslichen Handel nochmals um rund 6 Prozent nach oben, nachdem die Aktie im Laufe des Handelstages bereits um fast 5 Prozent angestiegen war. (mit Material der dpa) /

(fds)