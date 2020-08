Ubers Spar-Abo für gesamte USA, bloß Kalifornien nicht

Ubers amerikanisches Rabatt-Abo "Uber Pass" ist nun in den gesamten USA verfügbar – außer in Kalifornien sowie dem Außengebiet Puerto Rico. Gegen eine monatliche Gebühr von 25 US-Dollar plus Steuern gewährt Uber seinen Kunden Preisnachlässe. Passagiere sparen zehn bis 15 Prozent des Fahrpreises und müssen keine Zuschläge bei Schlechtwetter oder anderen Zeiten hoher Nachfrage fürchten.

Außerdem entfällt ein Großteil der Liefergebühr bei Lebensmittel- und Restaurantbestellungen. Bei letzteren gibt es zusätzlich fünf Prozent Rabatt auf die Mahlzeiten. Ubers Abo war im Herbst 2018 zunächst in den vier Städten Austin, Denver, Los Angeles, Miami, und Orlando auf den Markt gekommen, damals für 15 Dollar. Damals war auch noch die gebührenfreie Nutzung von Ubers E-Bikes und Scootern inbegriffen. Allerdings hat Uber seine Fahrräder und Tretroller im Mai abgegeben.

Volksabstimmung soll Schicksal entscheiden

Kalifornien und damit auch Los Angeles sind aus gutem Grund nicht Teil des Uber-Pass-Abos: Uber könnte dazu gezwungen sein, den Betrieb in Kalifornien auszusetzen. Das gleiche Schicksal droht Mitbewerber Lyft. Ein Richter hat die Fahrer von Uber und Lyft in Kalifornien als Mitarbeiter der beiden Vermittlungsdienste eingestuft.

Das würde Milliardenkosten nach sich ziehen, könnte aber auch dazu führen, dass viele Chauffeure aussteigen, weil sie keine fixe Arbeitszeiten und Fahrtgebiete wollen. Außerdem fahren die meisten Chauffeure sowohl für Lyft als auch Uber und müssten sich dann für eines der beiden Unternehmen entscheiden.

Die Hoffnung der beiden Unternehmen liegt nun auf einer Volksabstimmung Anfang November. Dann werden die Kalifornier darüber entscheiden, wie die Chauffeure sozialrechtlich eingestuft werden sollen. Uber und Lyft propagieren ein Modell, das zwischen Arbeitnehmertum und Selbständigkeit liegt, ähnlich den Freien Dienstnehmern in Österreich.

(ds)