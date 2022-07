Ubisoft: "Avatar"-Videospiel kommt ein bis zwei Jahre später

Ein Videospiel wird mit ambitioniertem Release-Zeitraum angekündigt und dann verschoben – seit der Coronapandemie ist das eher zur Regel als zur Ausnahme geworden. Nichts verdeutlicht das besser als Ubisofts geplantes "Avatar"-Videospiel: "Frontiers of Pandora" wurde im vergangenen Juni für 2022 angekündigt. Nun hat Ubisoft es nach hinten geschoben. Wie lange? Das weiß selbst Ubisoft nicht genau.

"Avatar: Frontiers of Pandora" soll 2023 oder 2024 auf den Markt kommen, schreibt Ubisoft lediglich in seinem Finanzbericht zum ersten Quartal 2022. Eine derart grobe Zeitspanne ist auch in der aktuellen Branche unüblich. Meist hangeln sich die Entwickler von Termin zu Termin – und verschieben im Zweifelsfall einfach mehrfach.

"Perfekt machen"

Ubisoft-Chef Yves Guillemot begründete den Schritt laut The Verge in einem Investoren-Call mit der Ambition, da "Avatar"-Videospiel "perfekt" machen zu wollen. Manchmal können Release-Verzögerungen aber auch aus Problemen beim Entwicklungsprozess resultieren. Bei Ubisoft ist das zuletzt unter anderem mit "Die Siedler" und "Skull and Bones" passiert: Beide Spiele wurden mehrfach umdesignt, verworfen und verschoben, jüngste Beta-Tests und Trailer fielen beim Publikum durch.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "Avatar: Frontiers of Pandora" (Quelle: Ubisoft)

Bei "Avatar: Frontiers of Pandora" dürfte die Release-Verschiebung für Ubisoft besonders ärgerlich sein: Auf Lizenzen basierende Videospiele werden in der Regel so veröffentlicht, dass sie zumindest grob in den Zeitraum der Filmveröffentlichungen fallen. Der nächste "Avatar"-Film soll am 16. Dezember in die Kinos kommen, weitere Filme sind für Dezember 2024, 2026 und 2028 geplant.

In "Avatar: Frontiers of Pandora" schlägt man sich auf die Seite der blauen Aliens namens Na'vi. Der französische Publisher verspricht eine lebendige Spielwelt, die auf die Aktionen der Spielerinnen und Spieler reagieren soll. Laut Ubisoft wird das "Avatar"-Spiel ein aus der First-Person-Perspektive gespieltes Action-Adventure, Ubisoft-Titel haben üblicherweise eine offene Spielwelt."

"Avatar" für Next-Gen-Konsolen

"Avatar: Frontiers of Pandora" wurde für PC (plus die Streaming-Dienste Stadia und Luna) und Xbox Series X/S sowie Playstation 5 angekündigt. Das Spiel basiert auf der Snowdrop-Engine, die vom schwedischen Ubisoft-Studio Massive Entertainment entwickelt wurde und unter anderem die "The Division"-Titel antreibt. Auch ein kommendes "Star Wars"-Spiel von Ubisoft wird mit der hauseigenen Ubisoft-Engine erstellt. Massive Entertainment arbeitet sowohl am Star-Wars-Spiel aus auch an "Avatar: Frontiers of Pandora".

"Frontiers of Pandora" ist nicht das erste "Avatar"-Videospiel von Ubisoft. Zum Release des Films im Jahr 2009 erschien das von Ubisoft entwickelte "James Cameron's Avatar: The Game": Das Action-Spiel kam zu gemischten Kritiken auf den Markt.

Ubisofts Geschäftszahlen fielen im vergangenen Quartal mäßig aus: Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Umsätze auf 318,2 Millionen Euro zurück, liegen damit aber zumindest knapp über den Erwartungen des französischen Publishers.

(dahe)