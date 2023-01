Ubisoft: "Beyond Good and Evil 2" noch in Arbeit

Ubisoft arbeitet weiterhin an "Beyond Good and Evil 2". Das bestätigte die französische Spielefirma dem Magazin Eurogamer. Demnach ist das seit über einem Jahrzehnt entwickelte Spiel nicht von den Produktionsstopps betroffen, die Ubisoft in der vergangenen Woche für mehrere unangekündigte Titel bekanntgegeben hatte.

Hintergrund ist die schwache wirtschaftliche Performance des französischen Publishers: Nach dem schwachen Abschneiden von "Mario + Rabbids: Sparks of Hope" und "Just Dance 2023" will sich Ubisoft künftig verstärkt auf seine größten Marken und Live-Service-Spiele konzentrieren. Im Rahmen der Strategieänderung sollten mehrere Titel eingestampft werden. Das ebenfalls schon vor Jahren angekündigte Piratenspiel "Skull and Bones" wurde außerdem erneut verschoben.

Gegenüber Eurogamer bestätigte Ubisoft allerdings, dass "Beyond Good and Evil 2" noch auf dem Weg sei. "Das Team arbeitet hart daran, das ambitionierte Versprechen abzuliefern", zitiert das Spielemagazin einen Unternehmenssprecher. Es ist eines von wenigen Lebenszeichen von Teil 2 des Spieleklassikers, der ursprünglich 2003 auf den Markt kam.

Rekord von "Duke Nukem Forever" übernommen

Die Vorproduktion des Actionspiels soll bereits 2007 begonnen haben. Auf der E3 2017 zeigte Ubisoft dann einen Render-Trailer und ließ mehrere Entwickler von dem kommenden Spiel schwärmen. Seitdem war es still um "Beyond Good and Evil 2", für Schlagzeilen sorgte zwischendurch lediglich der Abschied es ehemaligen Chefentwicklers, gegen den Missbrauchsvorwürfe laut wurden. Im Verlauf der vergangenen 15 Jahre soll die Entwicklung mehrmals neu gestartet worden sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden (Quelle: Ubisoft)

Einzelne Lebenszeichen gab es nur dann, wenn Ubisoft beispielsweise in Finanzberichten bestätigte, dass die Entwicklung tatsächlich noch läuft. Derweil hat "Beyond Good and Evil 2" einen wenig beneidenswerten Rekord aufgestellt: 2022 löste "Beyond Good and Evil 2" das Actionspiel "Duke Nukem Forever" als Videospiel mit der längsten Entwicklungszeit ab. Ein Ende ist aktuell nicht in Sicht.

(dahe)