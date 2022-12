Ubisoft: Kostenlose Spiele für Stadia-Nutzer

Ubisoft schenkt allen Leuten, die Googles Cloud-Gaming-Dienst Stadia genutzt haben, die eigenen dort erworbenen Spiele für den PC, etwa Teile aus "Assassin's Creed" oder "Far Cry". Betroffene bekommen die Spiele damit praktisch für lau, da Google sämtliche Kaufpreise nach dem Stadia-Aus erstattet.

Um die Titel zu erhalten, muss man Ubisofts Connect-Dienst im Stadia-Account mit dem Konto verbinden – für Connect gelten dieselben Login-Daten wie für den normalen Ubisoft-Account. Daraufhin sollten die Spiele im Uplay-Client auftauchen, sobald man sich am PC anmeldet. Man erhält immer mindestens die Edition, die man über Stadia gekauft hat, teilweise auch höhere.

Spielstand-Mitnahme

Praktisch: Die Spielstände werden automatisch übernommen. Betroffene können also da weiterspielen, wo sie bei Stadia aufgehört haben, sofern der eigene PC denn flott genug zum Spielen ist. Wer keinen Gaming-tauglichen PC besitzt, bleibt in Deutschland der Wechsel zu Nvidias Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now – von Ubisoft gibt es einen einmonatigen Gutschein für das 10 Euro teure Priority-Abo.

Lediglich eine Handvoll Ausnahmen, die Connect nicht unterstützen und sich somit nicht migrieren lassen, führt Ubisoft im eigenen Support-Dokument an:

Family Feud

Just Dance 2020

Just Dance 2021

Just Dance 2022

Trivial Pursuit Live! 2

Das Ganze funktioniert noch bis zur offiziellen Einstellung von Stadia, also bis zum 18. Januar 2023. Wer das Konto bis dahin nicht mit Connect verbindet, bekommt keine Gratisspiele. Bis dahin sollte man für Echtgeld gekaufte In-Game-Währungen ausgeben, da diese nicht mit umgezogen werden.

Wer das Spielangebot Ubisoft+ über Stadia abonniert hat, bekommt derweil Anweisungen per Mail zugeschickt, wie sich der Dienst zu einem Ubisoft-eigenen Account umziehen lässt. Als Dreingabe gibt es einen kostenlosen Monat.

(mma)