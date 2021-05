Ubisoft: "The Division" kommt als Free2Play- und Mobilspiel

Ubisoft entwickelt zwei weitere Spiele seiner "The Division"-Reihe: Neben einem Free2Play-Ableger für PC und Konsolen ist auch ein Mobiltitel in Arbeit. Zu diesem gibt es zwar keinerlei Informationen, als Handyspiel wird er aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls kostenlos spielbar sein. Beide Titel dürften sich über In-Game-Transaktionen finanzieren.

Der Free2Play-Titel für PC und Konsolen wird "The Division: Heartland" heißen und soll auch auf Cloud-Plattformen erscheinen, verspricht Ubisoft. Dazu dürfte auf jeden Fall Googles Stadia gehören: Ubisoft gehört zu den wenigen Entwicklerstudios, die Googles Cloud-Dienst regelmäßig mit frischen Inhalten versorgen.

Entwickler Red Storm

Entwickelt wird "The Division: Heartland" von Red Storm Entertainment. Das US-amerikanische Studio unterstützte andere Ubisoft-Teams in den vergangenen Jahren bei den verschiedenen "Tom Clancy"-Markentiteln, zu denen auch "The Division" gehört.

Bei "The Division 2" leistete Red Storm ebenfalls zusätzliche Arbeit, während für den Großteil der Entwicklung das Studio Massive Entertainment verantwortlich war. Allein hauptverantwortlich war Red Storm Entertainment zuletzt für das VR-Spiel "Star Trek: Bridge Crew".

"The Division" und der Nachfolger "The Division 2" sind sogenannte "Loot-Shooter": Wie traditionell in Hack'n'Slays im Stile von "Diablo" kämpfen sich Spielerinnen und Spieler in Multiplayer-Partien wiederholt durch diverse Level, um neue Ressourcen und Ausrüstung freizuschalten. Damit schaffen sie dann noch schwierigere Missionen, die ebenfalls zu neuem Equipment führen.

Im Test von "The Division 2" schrieb heise online: "The Division 2 legt zumindest in den ersten Spielstunden die Messlatte für die Konkurrenz ein ganzes Stück höher: Kein anderer Loot-Shooter bietet so viel Inhalt. Allerdings wiederholen sich auch hier schnell die Aufgaben, was für einen etwas eintönigen Spielverlauf sorgt." Laut Ubisoft haben die "The Division"-Spiele 40 Millionen Spielerinnen und Spieler erreicht.

(dahe)