Ubisoft: Erste Gameplay-Szenen von "Star Wars Outlaws" und "Avatar"

Ubisoft hat Gameplay-Trailer zu zwei seiner wichtigsten Spiele der kommenden Jahre veröffentlicht: Die Videos zeigen erstmals echte Spielausschnitte aus den Open-World-Spielen "Star Wars Outlaws" und "Avatar: Frontiers of Pandora".

Sein "Star Wars"-Spiel hatte Ubisoft am Sonntag mit einem Render-Video angekündigt. Nun hat der französische Publisher ein zehnminütiges Video mit reichlich Gameplay-Szenen veröffentlicht, das Protagonistin Kay Vess und Alien-Haustier Nix bei ihrer verbrecherischen Arbeit zeigt.

Kay ist eine Kleinganovin, die sich im Verlauf der Story mit diversen kriminellen Banden herumschlagen und verschiedene Planeten besuchen soll. Entwickelt wird "Star Wars Outlaws" in Zusammenarbeit von Massive Entertainment mit LucasFilm Games, das die Rechte an der "Star Wars"-Marke verwaltet. "Outlaws" soll 2024 für Xbox Series X/S, Playstation 5 und PC erscheinen.

Gameplay zu "Avatar: Frontiers of Pandora"

Auch zu "Avatar: Frontiers of Pandora" gibt es nun mehrminütige Gameplay-Szenen. Das Spiel wurde vor zwei Jahren angekündigt und sollte ursprünglich 2022 auf den Markt kommen, wurde dann aber verschoben. Aktuell ist das Spiel auf Playstation 5, Xbox Series X/S und PC für den 7. Dezember geplant.

Wie "Star Wars Outlaws" ist auch "Frontiers of Pandora" ein Open-World-Spiel – das Genre, für das Ubisoft besonders bekannt ist. In "Avatar: Frontiers of Pandora" schlägt man sich auf die Seite der blauen Aliens namens Na'vi. Der französische Publisher verspricht eine lebendige Spielwelt, die auf die Aktionen der Spielerinnen und Spieler reagieren soll. Laut Ubisoft wird das "Avatar"-Spiel ein aus der First-Person-Perspektive gespieltes Action-Adventure.

Sowohl "Star Wars Outlaws" als auch "Avatar Frontiers of Pandora" werden federführend von Ubisofts schwedischem Studio Massive entwickelt. Beide Spiele entstehen in der Snowdrop-Engine, die in den Gameplay-Trailern mit tollen Grafik-Details die Muskeln spielen lässt. Möglich ist das auch, weil Ubisoft die Last-Gen-Konsolen Xbox One und Playstation 4 außen vor lässt.

