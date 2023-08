Über USB-C: Nicht nur Webcams, sondern auch Capture-Karten in iPadOS 17

Zu den von Apple beworbenen neuen Funktionen in iPadOS 17 zählt die Möglichkeit, Webcams per USB-C anzubinden, um sie dann in Anwendungen wie FaceTime als Alternative zur integrierten FaceTime-HD-Kamera zu nutzen. Das Feature geht darüber aber hinaus: Es ist daneben auch möglich, sogenannte Capture-Karten zu verwenden, mit denen man HDMI-Videosignale auf das Tablet holen kann. Erste Beta-Apps ermöglichen dies.

Capture-Karten kosten ab rund 30 Euro

Unterstützt werden dabei teurere Adapter wie jene von Elgato ebenso wie günstige Capture-Karten, die es im Handel ab knapp 30 Euro (teilweise sogar günstiger) gibt. Diese verfügen auf der einen Seite über einen USB-C-Anschluss, auf der anderen über einen HDMI-Port. Auch ein Audiorouting über USB-C ist möglich.

Nützlich ist die neue Funktion aus mehreren Gründen. So kann man darüber ein vorhandenes iPad als Bildschirm für einen Raspberry Pi oder eine Konsole wie Xbox, PlayStation oder Switch verwenden. Zwar existiert hier ein technisch bedingter kleiner Lag, dieser dürfte aber nur bei sehr actionreichen Titeln stören. Weiterhin kann man das iPad auch als Capture-Gerät für Gaming nutzen. Es ist denkbar, dass Unternehmen wie Twitch oder YouTube dies künftig ebenfalls anbieten, so dass man vom iPad aus direkt ins Netz senden kann.

Wie man die Funktion jetzt schon testen kann

Um das Feature bereits auszuprobieren, muss man derzeit noch Umwege gehen. So steht iPadOS 17 erstens nur als Vorabversion zur Verfügung – wenn auch schon recht stabil und über Apples Public-Beta-Program für jeglichen Interessenten verfügbar. Mit der Finalversion wird im September oder Oktober gerechnet.

Zweitens benötigt man eine passende Capture-App. Zwar zeigt etwa FaceTime Inhalte an, die über eine Capture-Karte (oder eine externe Webcam) auf dem iPad landen, eine Aufzeichnung ist aber ebenso wenig möglich wie eine sinnvolle Benutzung als externes Display. Es gibt aber erste Apps, die die Capture-Funktion beherrschen. So hat der Entwickler NONExist01 ein Tool namens Capture Pro über Apples Betatest-Umgebung Testflight veröffentlicht. Weitere Details dazu samt Diskussion sind Reddit zu entnehmen. Apple unterstützt explizit nahezu alle UVC-Input-Devices (USB Video Class). Dazu gehören neben Webcams und Capture-Karten etwa auch USB-Mikroskope.

