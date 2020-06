Übergang zu ARM: Apple könnte Rosetta wiederbeleben

Wenn Apple am heutigen Montag tatsächlich seinen "ARM-Switch" ankündigt, also den Übergang von Intel zu eigenen A-Prozessoren beim Mac, stellt sich die Frage, was mit älteren Anwendungen passiert, die bislang nur für die x86-Technik optimiert sind. Offenbar hat der Konzern dafür eine Lösung parat: Eine neuartige Kompatibilitätsschicht. Das zumindest legt ein Markenrechtsantrag nahe, den der Konzern kürzlich in Japan eingereicht hat.

Cross Platform im globalen Kommunikationsnetzwerk

Dort wurde zum Stichtag 30. April der Schutz des Begriffes "Apple Rosetta" beantragt, wie die Zeitung Asahi Shimbun entdeckt hat. Laut diesen Angaben handelt es sich dabei um ein "Computerprogramm", das in einem globalen Kommunikationsnetzwerk läuft und auch Funktionen für die "Übersetzung" beinhaltet. Explizit erwähnt wird der Begriff "Cross Platform", also plattformübergreifend.

Rosetta hieß auch Apples Technik zur Nutzung von PowerPC-Anwendungen auf Intel-Maschinen mit macOS. Diese wurde seit macOS 10.4 alias Tiger ab dem Jahr 2005 eingesetzt. Damals hatte Apple den Intel-Switch umgesetzt. 2011 wurde Rosetta mit macOS 10.7 alias Lion beerdigt – bis zu diesem Zeitpunkt waren die meisten wichtigen Programme für Intel angepasst worden.

Heute Abend wissen wir mehr

Offenbar plant Apple nun, Rosetta wiederzubeleben – diesmal jedoch, um macOS-Intel-Apps für macOS-ARM-Maschinen aufzubereiten. Wie konkret das technisch umgesetzt wird und wie performant (und kompatibel) solche Programme dann sind, ist noch völlig unklar. Alternativ könnte Apple auch nur versuchen, ein altes Markenzeichen aktiv zu halten – allerdings passt der Eintrag einfach zu gut zu den aktuellen Gerüchten.

Zudem ist die Kombination aus "Apple" und "Rosetta" bislang kein aktives Markenzeichen. Stattdessen besitzt der Konzern die Rechte an "Rosetta" allein. Konkrete Infos gibt es vermutlich bereits am heutigen Abend. Ab 19 Uhr beginnt Apples Keynote zur WWDC 2020, bei der es vermutlich auch erste Infos zum ARM-Switch geben wird.

Mac & i wird Apples Keynote mit einem Liveticker begleiten und ausführlich über alle zentralen Ankündigungen berichten.

(bsc)