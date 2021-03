Übernahme auf Wolke 7: VMware kauft Cloud-Startup Mesh7

VMware will das Cloud-Sicherheits-Startup Mesh7 kaufen. Durch die Integration von Mesh7 in seine Kubernetes-Plattform Tanzu will der Virtualisierungsanbieter APIs in seiner Microservices-Umgebung besser absichern. Das API-Security-Mesh von Mesh7 basiert auf dem Open-Source-Service-Proxy Envoy. Über die Höhe der Übernahmezahlungen schweigen die beiden Unternehmen.

Nach der Übernahme soll die von Mesh7 entwickelte automatisierte und selbstlernende Beobachtungsplattform für API-Layer in das VMware Tanzu Service Mesh integriert werden. Entwicklern soll es so unter anderem vereinfacht werden, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Anwendungskomponenten und Microservices untereinander warum und über welche Programmierschnittstellen kommunizieren. Durch dieses verbesserte Verständnis könne wiederum DevSecOps optimiert werden, heißt es im Blog-Post von VMware.

Im Januar 2021 hatte VMware die Advanced Version der Tanzu-Produktfamilie veröffentlicht. VMwares Sicherheitsplattform war ursprünglich bereits im Frühjahr 2020 veröffentlicht worden, die Suite wird aber kontinuierlich ausgebaut.

(jvo)