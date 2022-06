Überschallflugzeug Stargazer: Venus Aerospace will Passagiere mit Mach 9 fliegen

Mit Venus Aerospace will noch ein US-Unternehmen ein Überschallflugzeug entwickeln, das einmal für einen Flug über den Pazifik eine statt der aktuell elf Stunden brauchen soll. Das Flugzeug mit dem Namen "Stargazer" soll dafür bis zu 9-fache Schallgeschwindigkeit (Mach 9) erreichen und das alles mit einem Antrieb, der kein CO₂ ausstoßen soll. Vorgestellt hat das Unternehmen die Pläne jetzt in Houston im US-Bundesstaat Texas, wo Venus Aerospace seinen Sitz hat. Entwickelt wird Stargazer erst seit 2020, neben dem Flugzeug arbeitet das Startup auch an einer "Überschalldrohne". Für beide Projekte hat sich das Unternehmen bereits Geldmittel in Höhe von 34 Millionen US-Dollar gesichert.

"Diesmal wird es klappen"

Gegründet wurde Venus Aerospace von ehemaligen Angestellten der US-Raumfahrtfirma Virgin Orbit. Das Ehepaar Duggleby ist laut eines Berichts von Bloomberg von Überschallreisen fasziniert, seit beide den Geburtstag einer Großmutter verpasst haben, weil die Flüge aus Japan in die USA zu lange dauern. Inzwischen arbeiten in ihrer Firma 15 Personen, aber die beiden gestehen ein, dass ihre Idee nicht neu ist: "Alle paar Jahrzehnte versuchen sich Menschen daran", zitiert das US-Finanzmagazin den Andrew Duggleby. "Diesmal wird es klappen". Die Zuversicht gründet er auf die eigenen Triebwerke, die deutlich effizienter seien. Sie gehen davon aus, dass sie für die Entwicklung des Flugzeugs etwa ein Jahrzehnt brauchen.

Dass Menschen dafür bereit sind, für die Zeitersparnis die nötigen Extrakosten zu bezahlen, muss aber auch Venus Aerospace erst beweisen. Bisherige Konzepte beziehungsweise die tatsächlich eingesetzte Concorde (Höchstgeschwindigkeit Mach 2,23) haben sich dafür nicht durchgesetzt. Trotzdem glaubt nicht nur Venus Aerospace daran, dass die Zeit für Überschallreisen jetzt kommen wird. Vor einem Jahr hat etwa die US-Fluggesellschaft United Airlines beim Hersteller Boom Supersonic 15 Exemplare des geplanten Jets Overture bestellt. Der soll ab 2029 Passagiere mit Mach 1,7 befördern. Das US-Unternehmen Aerion, das zwei zivile Überschallflugzeuge bauen wollte, hat dagegen im vergangenen Jahr überraschend dicht gemacht.

(mho)