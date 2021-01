Übersicht: Freie Unternehmens-Wikis für professionelles Wissensmanagement

Geht es ums Wissensmanagement, scheint an Confluence kein Weg vorbei zu gehen – doch der Anbieter Atlassian vergrault mit seinem Cloud-Umzug Unternehmen. Wer seine Daten lieber im eigenen Rechenzentrum vorhalten will, sieht sich mit vielen Alternativen konfrontiert. Wie sie sich unterscheiden, erklärt Martin Gerhard Loschwitz in der aktuellen iX 2/2021.

BlueSpice, ICKEwiki, MediaWiki, Tiki und XWiki stehen alle unter einer Open-Source-Lizenz, wahlweise mit oder ohne kommerziellem Support. Sie bieten nicht in allen Bereichen sämtliche Funktionen von Confluence – doch nicht alle Unternehmen benötigen das alles. Zudem lassen sich fast alle Systeme durch Plug-ins erweitern.

Komplizierter istdas Thema Interoperabilität, denn wer sein Firmenwiki mit SharePoint, Office und einem CMS verknüpfen will, für den kommen viele der freien Angebote nicht infrage. Alle Details zu den gebotenen Funktionen der unterschiedlichen Knowledge-Management-Systeme finden Leser im Artikel:

(fo)