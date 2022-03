Ukraine-Krieg: Auch Visa und Mastercard sperren russische Banken aus

Die US-Kreditkartenfirmen Visa und Mastercard folgen den derzeitigen Sanktionen gegen Russland und wollen ihre Zahlungsnetzwerke für Institutionen des Landes sperren. Visa teilte am heutigen Dienstag mit, dass man unverzüglich die verhängten Strafmaßnahmen umsetze und auch vorbereitet sei, weitere Sanktionen umzusetzen.

Mastercard erklärte bereits am Montag, dass man zahlreiche russische Finanzinstitute von den Diensten des Unternehmens ausgesperrt habe. Man werde auch in den kommenden Tagen eng mit Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um kommende Sanktionsauflagen umzusetzen. Sowohl Mastercard als auch Visa kündigten jeweils Spenden in Höhe von 2 Millionen US-Dollar für humanitäre Zwecke zugunsten der Ukraine an.

Swift-Sperre für russische Banken

Konkrete Sanktionsziele benannten beide Firmen nicht. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider schreibt, dürften sich die Sperren auf die Personen und Organisationen richten, die die US-Regierung in ihrer Sanktionsliste der "Specially Designated Nationals" aufführt. Unter anderem wurden hier zuletzt die russische Zentralbank sowie die staatlich kontrollierte VTB-Bank hinzugefügt.

Nach dem Angriff auf die Ukraine haben sowohl die EU als auch die USA sowie verbündete Staaten mit Sanktionen gegen Russland reagiert, die unter anderem auf die Finanzwelt zielen. So entschied die EU etwa am Samstag, dass verschiedene russische Banken keinen Zugang mehr zum internationalen Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift haben sollen. Alle russischen Banken, die bereits sanktioniert werden und möglicherweise weitere russische Geldhäuser werden damit von Swift ausgeschlossen. Zudem wurden auch Vermögenswerte der russischen Zentralbank eingefroren sowie russische Geschäftsleute, Politiker und sonstige Entscheidungsträger mit Sanktionen belegt.

(axk)