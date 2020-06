Umfangreiche Störungen im Telekom-Mobilfunknetz

Die Deutsche Telekom hat Störungen im eigenen Mobilfunknetz bestätigt. Die Probleme traten in der Nacht zum Dienstag auf und machten sich bei zahlreichen Nutzern in ganz Deutschland und den USA bemerkbar.

Laut den Nutzerberichten auf Plattformen wie allestörungen.de bestehen die Probleme mit der Datennutzung und der Sprachverbindung im Telekom-Netz seit Mitternacht. Auf Twitter ist die Deutsche Telekom auf die Fehlerberichte am Dienstagmorgen eingegangen. Das Festnetz sei von den Ausfällen nicht betroffen.

"Aktuell haben wir eine Störung in unserem Mobilfunknetz. In Teilen kommt es für unsere Kunden zu Problemen beim Aufbau der Daten und Sprachverbindung", schreibt die Telekom dort. Die Berichte von allestörungen.de sind über ganz Deutschland verteilt. Es scheint also wahrscheinlich, dass das Telekom-Netz deutschlandweit ausgefallen ist. Betroffen sind Kunden aller Anbieter, die das Telekom-Netz nutzen, also zum Beispiel auch Nutzer der Telekom-Tochter Congstar.

Fehlerbehebung in Arbeit

Derzeit arbeite sie "mit Hochdruck" an der Fehlerbehebung, schrieb die Deutsche Telekom am Dienstagmorgen weiter auf Twitter. "Unsere Stabilisierungsmaßnahmen greifen. Unser Netz verbessert sich fortlaufend deutlich." Unklar blieb vorerst, worauf die Probleme im Mobilfunknetz zurückzuführen waren.

Gleichzeitig hat auch die US-amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile mit Störungen zu kämpfen. In einem kurzen Blog-Eintrag erklärte T-Mobile-CEO Mike Sievert die Störungen mit einem IP-Problem, das zur Überlastung der Netzwerk-Kapazitäten geführt habe. Der Vorsitzende der Federal Communications Commission (FCC) bezeichnete diesen Ausfall auf Twitter als "inakzeptabel" und kündigte Untersuchungen an.

(dahe)