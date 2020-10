Umfrage: 18 Prozent wollen Elektroauto kaufen

Knapp ein Fünftel der 1000 Teilnehmer einer Umfrage wollen sich als nächstes ein Auto mit Batterieantrieb oder Plugin-Hybridmotor anschaffen. 11 Prozent der Befragten bevorzugen ein rein elektrisches Auto, 7,3 Prozent Plugin-Hybrid. Das hat das Marktforschungsinstitut Innofact im Auftrag des Portals Verivox ermittelt.

Weitere 8,3 Prozent planen den Kauf eines Hybridautos, das den Elektroantrieb zum Anfahren und Beschleunigen nutzt. Diese Fahrzeuge sind nicht förderfähig. Benziner wollen sich 38,7 Prozent der Befragten kaufen wollen, einen Diesel 14,5 Prozent.

Am häufigsten gegen den Kauf eines Elektroautos wurden in der Umfrage die Argumente geringere Reichweite (54 Prozent), hoher Anschaffungspreis (51 Prozent) und fehlende Ladesäulen (50 Prozent) genannt. 42 Prozent stören sich an den langen Ladezeiten, 25 Prozent an einer nicht ausgereiften Technik.

"Kaum ökologischer Vorteil"

23 Prozent sagten aber auch, dass der ökologische Vorteil von Elektroautos nicht groß genug sei. 8,4 Prozent sagen, sie hätten sich einfach an Benziner oder Diesel gewöhnt, 2,6 Prozent gaben an, auf CO 2 -Einsparungen schlicht keinen Wert zu legen.

Die Zulassungszahlen beider Antriebsarten sind laut Kraftfahrt-Bundesamt in den vergangenen Monaten sprunghaft gestiegen. Im September waren 21.188 reine Elektroautos und 20.127 Plugin-Hybride angemeldet worden, ein Anteil von 15,6 Prozent. Dieselmotoren nahmen einen Anteil von gut einem Viertel der Neuzulassungen ein. Am beliebtesten sind nach wie vor Benzinmotoren mit über 38 Prozent.

Für die Umfrage wurden im Ende September 2020 deutschlandweit online 1000 Pkw-Besitzer im Alter von 18 bis 69 Jahren befragt.

(anw)