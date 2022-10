Umfrage: Einsatz von KI senkt Patientenvertrauen beim Arztbesuch

Sobald Ärzte mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) behandeln, sinkt das Vertrauen in sie. Das zeigt eine vom TÜV-Verband in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage mit 1000 Probanden ab 16 Jahren. Während 81 Prozent der Befragten Ärzten bei der Diagnose "großes Vertrauen" entgegenbringen, sinkt das Vertrauen bei Ärzten – die sich von KI unterstützen lassen – auf 67 Prozent. Dabei ist die KI im Bereich der bildgebenden Verfahren schon sehr weit. Beispielsweise erkennen KI-gestützte Methoden mithilfe von CT-Scans Krebszellen im Frühstadium.

Generell erhoffen sich zwei Drittel der Befragten durch die Weiterentwicklung von KI im Gesundheitsbereich einen Fortschritt für die Gesundheit – etwa durch das Erkennen von Krankheiten mithilfe von Smart Watches. 58 Prozent sind der Ansicht, dass KI-basierte Methoden in der Chirurgie – zum Beispiel bei automatisierten Operationen – helfen können. Die Hälfte der Befragten (49 Prozent) erhofft sich eine Erleichterung in der Altenpflege.

"Viele Wissenslücken" bei KI

Von den Befragten kannten 95 Prozent den Begriff "künstliche Intelligenz". Zwar gaben die Hälfte der Befragten an, dass sie die "wichtigsten Anwendungen" von KI erklären könnten, jedoch mangele es laut TÜV-Verband an Wissen über die konkreten Einsatzgebiete. So wussten beispielsweise 25 Prozent nicht, dass KI auch bei Schrittzählern und Herzfrequenzanalysen Anwendung findet. Der TÜV führt dies auf "viele Wissenslücken und große Unsicherheit über die Möglichkeiten und Risiken selbstlernender Software" zurück.

(mack)