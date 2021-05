Umfrage: Deutsche sind digitale Bummler

In der Pandemie werden digitale Dienste zwar stärker genutzt als vorher, für Deutschlands Verbraucher und Verbraucherinnen gilt das aber weniger als für die europäischen Nachbarn. Mit 65 Prozent digitale Nutzende steht Deutschland auf dem vorletzten Platz der Rangliste der Marktbeobachter von McKinsey. Weniger digital sind mit 64 Prozent die Schweizer, dem gegenüber hat Großbritannien mit 86 Prozent den derzeit höchsten Anteil an digitalen Nutzern in Europa, gefolgt von Frankreich (82 Prozent) und den Niederlanden (80 Prozent).

Unter digitale Nutzende versteht McKinsey jene Menschen, die während der vergangenen sechs Monate mindestens einen Online-Dienst der Sektoren Lebensmittel, Banking, Versicherungen, Einzelhandel, Unterhaltung, Bildung, öffentliche Verwaltung oder Gesundheit genutzt haben. Um ihren Anteil zu ermitteln, haben die Marktforscher 20.000 europäische Konsumenten im Alter von 18 bis 85 Jahre aus 19 Ländern befragt, darunter gut 1200 aus Deutschland.

Digitales Misstrauen

Laut der Umfrage haben fast 20 Prozent der Verbrauchenden mit Internetzugang erstmals online eingekauft, digitale Lernangebote ausprobiert, digitale Behördengänge erledigt oder Unterhaltungsplattformen in Anspruch genommen. Allerdings sei in keinem europäischen Land das Misstrauen gegenüber digitalen Angeboten so ausgeprägt wie in Deutschland. Jeder fünfte Befragte befürchtet, dass die Daten nicht entsprechend geschützt werden.

Zwei der Hauptgründe für die Unzufriedenheit mit digitalen Diensten sind in Deutschland über alle Branchen hinweg, dass online nicht alle Produkte und Dienstleistungen des jeweiligen Anbieters zur Verfügung stehen – das gaben 24 Prozent an – sowie schlechter Kundenservice. "Es zeigt sich, dass wir als Gesellschaft noch stärker die Chancen der Digitalisierung betonen müssen, wenn wir nicht dauerhaft als digitale Bummler wahrgenommen werden wollen", sagt Gérard Richter, Leiter von McKinsey Digital in Deutschland.

(anw)