Umfrage: DevOps-Ansätze führen zu besserer Softwareentwicklung

Die heise devSec bietet dieses Jahr neben der regulären Konferenz am 5. und 6. Oktober drei zusätzliche Thementage im Frühjahr. Am 29. Juni dreht sich beim zweiten Thementag der von heise Developer und dpunkt.verlag ausgerichteten Konferenz alles darum, wie sich "Sec" sinnvoll in "DevOps" integrieren lässt .

DevSecOps berücksichtigt die Sicherheit der Software von Anfang an und fügt Security-Prozesse automatisiert in die Pipeline ein. Acht Vorträge behandeln die Konzepte und Werkzeuge rund um das Thema, darunter