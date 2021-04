Umfrage: Europäische Städter für emissionsfreie Autos

Einwohner und Einwohnerinnen europäischer Großstädte sind mehrheitlich dafür, dass ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Das ergab eine online durchgeführte Umfrage unter gut 10.000 erwachsene Menschen in 15 europäischen Städten in 8 Ländern.

Berlin und Hamburg waren auch dabei, dort sprachen sich 51 beziehungsweise 52 Prozent der Befragten dafür aus, dass ab 2030 nur noch emissionsfreie Pkw zugelassen werden, hat Yougov im Auftrag der Organisation Transport and Environment ermittelt (PDF) . Damit liegen die beiden deutschen Städte unter dem Durchschnitt aller Befragten, der zu 63 Prozent für ein Verbrennerverbot ist. In Budapest und Madrid waren 72 Prozent für emissionsfreie Pkw, in Mailand betrug der Anteil 73, in Barcelona 74 und in Rom 77 Prozent.

Mit Corona mehr Tendenz zu weniger Emissionen

In der Umfrage hat sich auch ergeben, dass jene, die sich mit Covid-19 infiziert haben oder deren Angehörige infiziert sind, waren zu 66 Prozent für ein Verbrenner-Verbot; Menschen, die nicht von Covid-19 betroffen waren, zu 56 Prozent. Als wichtigste Faktoren für den Kauf eines Elektroautos hatten die Befragten zu 55 Prozent den Preis, 51 Prozent die Infrastruktur und 45 Prozent die Reichweite angegeben.

Der US-Bundesstaat Kalifornien hatte im September 2020 beschlossen, dass ab 2035 nur noch lokal emissionsfreie Autos zugelassen werden. Großbritannien strebt dafür 2030 an, China will wohl ab 2035 keine reinen Verbrenner-Autos mehr zulassen. In Deutschland ist eine solche Regelung noch nicht in Aussicht.

Bild 1 von 49 Die wichtigsten E-Autos (49 Bilder) Audi e-tron (Sportback)



Spitzenleistung 230 - 300 kW



Dauerleistung 100 kW



Batteriekapazität brutto 71 - 95 kWh



max. Ladeleistung Gleichstrom 150 kW (an bestimmten Ionity-Ladepunkten)





min. Ladedauer Gleichstrom 5 bis 100 %: 50 Minuten



Reichweite (WLTP) 284 bis 441 km (Sportback: 287 - 450)





Stromverbrauch (WLTP kombiniert) 21,7 bis 26,1 kWh (Sportback: 21,2 - 25,9)



Höchstgeschwindigkeit: 190 (e-tron 50) bzw. 200 km/h (e-tron 55)





Kofferraumvolumen: 660 bis 1725 Liter (Sportback: 615 bis 1665)





Grundpreise (Stand: Januar 2021): 69.100 bis 81.500 Euro (Sportback 71.350 bis 83.750 Euro)

Transport and Environment ist die Dachorganisation für Organisationen, die sich in Europa für nachhaltigen Verkehr einsetzen. Aus Deutschland ist der Verkehrsclub Deutschland dabei.

(anw)