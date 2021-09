Umfrage: Hybride Java-Systeme in der Cloud überholen Monolithen

Die Eclipse Foundation zeigt in ihrem Report zum "2021 Jakarta EE Developer Survey" einen verstärkten Trend zu hybriden Java-Systemen in der Cloud: In diesem Jahr hat der hybride Architekturansatz erstmals den Cloud-Einsatz von Monolithen überholt. In die Umfrageergebnisse gingen die Antworten von 940 befragten Java-Entwicklerinnen und -Entwicklern aus aller Welt ein.

Java in der Cloud

Im letzten Jahr lagen hybride Java-Systeme mit Nutzung durch 23 Prozent der Befragten noch hinter Monolithen. Das ändert sich in diesem Jahr, denn 29 Prozent nutzen hybride Systeme, dahinter folgen Monolithen mit 18 Prozent. Das Mittel der Wahl für den Java-Einsatz in der Cloud bleiben allerdings Microservices, die 43 Prozent der Befragten einsetzen, und damit vier Prozent mehr als 2020.

Auch der erste Platz bei den beliebtesten Frameworks zum Erstellen Cloud-nativer Anwendungen bleibt standhaft: Spring/Spring Boot liegt mit 60 Prozent weiterhin deutlich vor Jakarta EE (47 %) und MicroProfile (34 %).

Trend zu aktuelleren Versionen

Die Umfrage zum Cloud-nativen Java-EE-Nachfolger Jakarta EE behandelte auch die Frage nach der aktuell genutzten Java-Version. Dabei zeigte sich, dass zwei Drittel der Befragten Java EE 8, Jakarta EE 8 oder Jakarta EE 9 einsetzen. Eclipse weist darauf hin, dass Jakarta EE erst vergangenen Dezember erschien und schon eine Nutzung von neun Prozent vorweisen kann. Was den Einsatz von LTS-Releases (Long-term-Support) betrifft, kann Java 11 punkten und steigt von 28 Prozent im vergangenen Jahr auf 58 Prozent. Die aktuelle LTS-Version Java 17 steht seit dieser Woche bereit.

Zu den weiteren Ergebnissen zählt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Docker (78 Prozent), Kubernetes (75 Prozent) und Jakarta EE (58 Prozent) als die wichtigsten Cloud-Native-Technologien ansehen.

Details zur Befragung sind im Eclipse-Foundation-Blog zu finden oder direkt dem "2021 Jakarta EE Developer Survey Report" zu entnehmen.

(mai)