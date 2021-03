Umfrage: Jeder Vierte will nach Corona in Einzelbüro zurückkehren

Nach der Corona-Pandemie wollen die meisten Berufstätigen vom Homeoffice wieder in ein Büro des Arbeitgebers ziehen. Jeder Vierte möchte dann jedoch ein Einzelbüro für sich haben, wie aus einer repräsentativen Umfrage von Bitkom Research im Auftrag des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) hervorgeht.

Der Befragung des Bitkom nach äußerten 38 Prozent der Befragten den Wunsch, nach dem Ende der Corona-Pandemie in den Büroräumen des Arbeitgebers einen festen Arbeitsplatz in einem Einzelbüro zu bekommen. Dies gelte sowohl für Mitarbeiter in der freien Wirtschaft als auch dem öffentlichen Dienst sowie für Beamte, heißt es in der Mitteilung der Bitkom.

Keine Lust auf Großraumbüro und Homeoffice

27 Prozent der Befragten wollen in einem Mehrpersonenbüro mit zwei bis vier Mitarbeitern ihrer Tätigkeit nachgehen. Großraumbüros lehnen die Befragten jedoch deutlich ab: Nur ein Prozent möchte in einem Großraumbüro mit mehr als fünf Mitarbeiter zusammen arbeiten.

Das Teilen eines Arbeitsplatzes mit anderen Kollegen und damit die freie Platzwahl an einem Shared Desk bevorzugen 17 Prozent der Umfrageteilnehmer. Zwei Prozent der Umfrageteilnehmer können sich vorstellen, dann in einem Co-Working Space zu arbeiten.

Ein Anteil von 12 Prozent möchte dagegen weiter im Homeoffice oder mobil arbeiten. Besonders die Jüngeren zwischen 16 und 29 Jahren bevorzugen die Arbeit von zu Hause aus. Bei den über 50-Jährigen wollen lediglich 7 Prozent nach dem Ende der Corona-Pandemie im Homeoffice arbeiten.

Bitkom-Präsident Achim Berg liest aus dem Umfrageergebnis eine gewisse Überdrüssigkeit der Arbeitnehmer vom Homeoffice heraus. Die Menschen wollen offensichtlich zurück in die Büros. Dass die Arbeitnehmer aber dann ein Einzelbüro beziehen wollen, sei eine Überraschung. "Das könnte damit zu erklären sein, dass man so Infektionsgefahren von Gruppenbüros vermeiden will", sagte Berg.

Für die Umfrage von Bitkom Research wurden 1502 Erwerbstätige ab einem Alter von 16 Jahren in Deutschland repräsentativ befragt. Die Befragung fand von Januar bis Februar 2021 telefonisch statt.

(olb)