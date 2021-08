Umfrage: Motorräder dürfen für manche Jüngere gern elektrisch sein

Elektrische Motorräder kommen für einige Menschen in Frage, die sich für motorisiertes Zweirradfahren interessieren, doch könnte der Anschaffungspreis abschrecken. Das lässt sich aus einer Umfrage schließen, die der Stromversorger Eon von Statista anfertigen ließ.

36 Prozent von 453 Motoradführerscheinbesitzenden in Deutschland stehen demnach dem Kauf eines E-Motorrads positiv gegenüber, dabei Frauen zu 39 und Männer zu 34 Prozent. Als Argumente für den Kauf stehen bei den Befragten mit 42 Prozent der Nennungen Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Klimaschutz an erster Stelle. 34 Prozent schätzen geringere Betriebs- und Wartungskosten und 31 Prozent sehen Elektromobilität als Technik der Zukunft. Insbesondere Befragte unter 34 Jahren gaben den Fahrspaß an, beispielsweise durch die mögliche stärkere Beschleunigung.

Zu teuer

Was E-Motorräder laut Eon-Umfrage noch attraktiver machen würde, wird von den Generationen unterschiedlich bewertet: 68 Prozent der Befragten ab 55 Jahren wünschen sich vor allem niedrigere Anschaffungspreise, 50 Prozent der Menschen unter 24-jährigen mehr Modell- und Markenvielfalt.

In Deutschland gibt es nach Angaben von Statista 17,5 Millionen Fahrerlaubnisse für Motorräder. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts waren zum 1. Januar 2021 rund 4,7 Millionen Krafträder zugelassen, 620.000 davon auf Frauen. Das Angebot an Elektro-Motorrädern ist in Deutschland noch recht begrenzt, stellte der ADAC im März fest. Unter den großen Herstellern hätten Harley Davidson und KTM Elektromotorräder im Angebot, andere konzentrierten sich eher auf Elektroroller (damit sind nicht E-Stehroller gemeint).

