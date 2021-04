Umfrage gibt Einblicke in die Mac-Developer-Community​

Webentwicklung steht bei Entwicklerinnen und Entwicklern auf Apples Mac-Plattform hoch im Kurs. Das geht aus einer aktuellen Umfrage unter 4072 Mac-Developern hervor, die fournova, das deutsche Unternehmen hinter dem Git-Client Tower, vorgestellt hat. Neben einem vielfältigen Fragenkatalog sollen die Ergebnisse als Ganzes auch ein Bild der Mac-Developer-Community zeichnen – und die ist vielfältig.

Die populärsten Sprachen unter den Teilnehmenden der Umfrage sind JavaScript (54,6 %), Swift (31,9 %) und CSS (28,4 %), gefolgt von PHP, Python und TypeScript, die mit etwas Abstand vor Objective-C, Java und Ruby rangieren. Damit werden in erster Linie (zu 55,6 %) Aufgaben im Bereich der Webentwicklung umgesetzt, wobei die Entwickler hier dezidiert im Front- oder Backend beziehungsweise als Full-Stack-Developer aufgestellt sind. Reine Mobile-Developer machen 25 Prozent der Befragten aus. Ein geringer Teil kümmert sich um klassische Desktop-Anwendungen oder arbeitet als Systemadministrator beziehungsweise im Projektmanagement.

Immerhin etwa 27,4 Prozent der Umfrageteilnehmer schreiben routiniert Unit-Tests für Teile ihrer Codebasis, wogegen 29,7 Prozent völlig darauf verzichten. Je rund ein Viertel der Befragten hat ein bis fünf Jahre (24,6 %), beziehungsweise sechs bis zehn Jahre Berufserfahrung (24,2 %). Knapp über fünf Prozent der Befragten sind nach eigenen Angaben bereits seit über 30 Jahren im Geschäft.

Swift, Go, Rust haben eine Zukunft auf dem Mac

Ein guter Indikator für die Bewegung am Mark ist die Antwort auf die Frage, für welche Programmiersprachen sich Entwickler künftig interessiere. Die Umfrage erfasst diese Daten mit der Frage danach, welche Sprachen Mac-Developer gerne lernen möchten. Apples hauseigene Sprache Swift, die das Unternehmen unter anderem im Bundle mit seiner Entwicklungsumgebung Xcode ausliefert, liegt erwartungsgemäß vorne (mit 28,8 % der Stimmen), Go und Rust sind aber nicht minder populär. Daneben stehen Python, TypeScript und JavaScript auf dem Speiseplan.

Was das Tooling angeht, nehmen diese Sprachen ihren Weg dabei gar nicht so sehr über Apples Xcode (nur rund 33,8 %), vielmehr dominiert Microsofts Visual Studio Code mit rund 56,7 Prozent der Stimmen die Gunst der Entwickler, weit vor Sublime Text, IntelliJ, PhpStorm oder dem noch verhältnismäßig jungen Editor Nova, der erst seit September 2020 am Markt ist.

Für mehr Details und Antworten auf die Frage, was Raumschiffe und der Dark Mode mit Softwareentwicklung zu tun haben, lohnt ein Blick auf die umfassenden Ergebnisse der Tower-Umfrage Mac Dev Survey 2021).

(rme)