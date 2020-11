Umweltministerin: Lkw-Maut abhängig vom CO2-Ausstoß ist "zentrales Instrument"

Der Schwerlastverkehr ist in Europa für einen großen Teil der CO 2 -Emission auf der Straße verantwortlich. Bundesumweltministerin Svenja Schulze möchte das im Sinne des Klimaschutzes ändern. Sie hat daher die EU-Verkehrsminister aufgefordert, sich schnell auf eine Einbeziehung des Treibhausgas-Ausstoßes in die Lkw-Maut zu einigen.

30 Prozent des CO 2 im Verkehr emittieren Lkw

"Der Straßengüterverkehr verursacht rund 30 Prozent der gesamten CO 2 -Emissionen im Verkehr", sagte die SPD-Politikerin der dpa vor einem Spitzentreffen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit Vertretern der Auto-, Logistik- und Energiebranche am heutigen Mittwoch .

Es brauche Antriebe, die mit erneuerbaren Energien möglichst viel CO 2 vermeiden. Als erfolgversprechend gelten dabei Hybrid-, Elektro- oder Brennstoffzellantrieb, aber auch synthetische Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren, die mit erneuerbarer Energie hergestellt werden. Die Lkw-Maut nach CO 2 -Ausstoß zu staffeln, sei ein "zentrales Instrument für den Technologiewechsel". Die Verkehrsminister sollten die EU-Reform daher so schnell wie möglich zum Abschluss bringen.

(fpi)