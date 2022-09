Unerwartete Momente: Die Bilder der Woche (KW 36)

In der Studiofotografie kann der Fotograf Bedingungen komplett nach seinen Vorstellungen gestalten. Angefangen beim Motiv, über das Licht, bis hin zur Umgebung im Vorder- und Hintergrund. Beispielhaft steht dafür das Bild des Tages vom Samstag. Galeriefotograf Ralph Derksen Fotografie hat hier sein Model Naya mit einer alten Lampe im Vordergrund platziert und arbeitet mit einem selbst gestalteten Hintergrund.

Landschafts- und Tierfotografen haben diesen Luxus nicht. Sie müssen mit den Bedingungen klarkommen, die sie vorfinden. So kann dann auch die schönste Planung schnell dahin sein, den Ergebnissen muss das aber nicht schaden. Oliver Volmer schreibt zu seinem Foto eines Graureihers: "Den Graureiher hatte ich schon längere Zeit beobachtet. Behutsam lief er durch das Wasser und war auf Nahrungssuche. Ich machte mir Hoffnungen, dass es möglicherweise eine Gelegenheit geben könnte, den Reiher mit einem Fisch im Schnabel zu fotografieren. Herausgekommen ist dabei diese Aufnahme. Der Reiher hatte im Übrigen kein Glück, denn einen Fisch hat er bei diesem und weiteren Versuchen nicht erwischen können."

Auch beim Bild von Piero Nigro spielte der Zufall eine große Rolle: "Das Foto entstand an einem heißen Nachmittag. Die im Boden eingelassenen Fontänen in der Innenstadt spendeten ein bisschen Abkühlung im Stadtbild. Ich fand das Zusammenspiel zwischen Himmel, Wasser und Silhouetten interessant, konnte es aber erst nicht so einfangen, wie ich es sah. Erst später in der Nachbearbeitung, als ich eines der Fotos auf den Kopf stellte und noch mal zuschnitt, ergab sich das finale Bild."

