Unfälle mit automatisierten Autos müssen in den USA gemeldet werden

Wenn eines ihrer Autos mit Teilautomatisierung (Level 2) oder automatisiertem Fahrsystem ab Level 3 auf einer öffentlichen Straße in einen Unfall verwickelt wird, müssen Hersteller und Betreiber dies nun melden. Das hat die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) angeordnet.

Unfälle, bei denen diese Systeme eingeschaltet waren und Menschen getötet oder in ein Krankenhaus eingeliefert oder Fußgänger und Radfahrer gefährdet wurden, ein Abschleppfahrzeug nötig oder ein Airbag ausgelöst wurde, müssen innerhalb eines Tages angezeigt werden; zehn Tage später sollte ein Bericht zu dem Unfall vorliegen. Alle anderen Unfälle mit Fahrassistenz- oder automatisierten Systemen mit Sach- und Personenschäden sollen die Unternehmen gesammelt monatlich berichten, heißt es in der Anordnung (PDF).

Die NHTSA will diese Berichte nach möglichen Mustern, also grundsätzlichen Problemen im Zusammenhang mit automatisiertem Fahren absuchen. Darüber hinaus kann die Behörde nach einzelnen Unfällen eingreifen, ein Untersuchungsteam entsenden und Unternehmen verpflichten, zusätzliche Informationen zur bereitzustellen.

Richtung Tesla

Die Behörde geht in einer Mitteilung ausdrücklich auf Autos mit Fahrassistenzsystemen des Level 2 ein, die automatisch Abstände und Spuren einhalten sollen. Die Fahrer müssten bei der Verwendung dieser Systeme jederzeit am Lenkrad und aufmerksam bleiben, da die Systeme nicht dafür konstruiert seien, kritische Fahraufgaben eigenständig auszuführen.

Tesla erwähnt die NHTSA nicht ausdrücklich, aber für die Fahrzeuge des Elektroautoherstellers werden solche Systeme unter dem Namen "Autopilot" angeboten. Kürzlich wurde bekannt, dass die NHTSA inzwischen zu 30 Unfällen Untersuchungen eingeleitet hat, an denen ein Tesla beteiligt war. Automatisierte Systeme ab Level 3 dürfen in den USA noch nicht an Verbraucher und Verbraucherinnen verkauft werden.

(anw)