Unfall in Bayern: Wie eine Apple Watch die Unfallbeteiligten rettete

Die automatische Notruf-Funktion der Apple Watch hat nach einem Autounfall in Bayern offenbar Schlimmeres verhindert – in jedem Fall aber die Suche nach den Opfern deutlich erleichtert. Bei dem Crash waren drei junge Männer mit ihrem Fahrzeug auf einer Bundesstraße von der Fahrbahn abgeraten und eine 20 Meter tiefe Böschung herabgestürzt. Die Apple Watch sendete automatisch die GPS-Koordinaten an die Rettungsleitstelle in Straubing. Ansonsten habe nur wenig auf die Unfallstelle hingedeutet, berichtete ein Beteiligter gegenüber Mac & i. Ihm zufolge habe die Uhr eine zentrale Rolle bei der Rettung gespielt, da es keine Zeugen gab und nur wenige Unfallspuren.

Der Unfall ereignete sich nachts gegen 2 Uhr auf einer autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße bei Steinach. Laut der "Mittelbayerischen Zeitung" wurden die drei Fahrzeuginsassen teils schwer verletzt. Die drei jungen Männer seien bei dem Unfall teilweise im Fahrzeugwrack eingeklemmt worden. Unfallzeugen habe es keine gegeben, sodass es am Ende die Uhr war, die als einzige einen Notruf absetzte.

Trotz Fehlalarmen hilfreich

Die automatische Unfallerkennung der Apple Watch ist in der Apple Watch Series 8 und der Apple Watch SE seit der 2. Generation eingebaut. Anhand verschiedener Sensorendaten und Machine Learning kann die Software feststellen, ob der Träger in einen Unfall verwickelt wurde. In diesem Fall ertönt ein Warnsignal und nach 20 Sekunden wird automatisch ein Notruf abgesetzt. Hierbei meldet sich die Uhr mit einer Audionachricht bei der nächsten Leitstelle und teilt die zuletzt festgestellten Standortkoordinaten sowie einen ungefähren Suchradius mit.

Zuletzt war die automatische Unfallerkennung vor allem in einigen Orten in den USA in die Kritik geraten. Aus Skigebieten war zu hören, dass dort die Rettungsleitstellen mit einer Flut von Fehlalarmen zu kämpfen hätten, da offenbar die Erkennungsfunktion bestimmte Bewegungen beim Skifahren fehlinterpretiert. Apple selbst erklärte laut einem Medienbericht, die Funktion mit Updates weiter zu optimieren. Der jetzige Fall aus Bayern zeige aber die Sinnhaftigkeit der Notruf-Funktion, sagte der am Rettungsgeschehen Beteiligte.

(mki)