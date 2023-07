Unitree bringt agilen vierbeinigen Go2-Roboter für 1600 US-Dollar

Das chinesische Unternehmen Unitree hat seinen vierbeinigen Roboter namens Go1 deutlich verbessert. Der Go2 kostet lediglich 1600 US-Dollar, orientiert sich mittels Lidar, ist agiler als der Vorgänger und kann sich auch auf zwei Beinen fortbewegen.

Das Basismodell des Go2 ist am Kopf mit einem Lidar ausgestattet, das ein halbkugelförmiges Sichtfeld mit 90 vertikal und 360 Grad horizontal besitzt. Die Mindestreichweite des Lidar beträgt etwa 5 cm. Damit kann der Roboter im Gelände selbstständig navigieren, Hindernisse erkennen und sie auch umgehen. Der Roboter läuft mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2,5 m/s und zeigt sich dabei äußerst agil. Das Werbevideo zeigt, dass er sich auch auf zwei Beinen balancieren, fortbewegen und tanzen kann. Programmiert werden kann er über eine grafische Programmierschnittstelle. Mit an Bord ist auch eine 2-Megapixel-Kamera, mit der Schnappschüsse und Videos aufgenommen werden können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Das Werbevideo zeigt, wie agil der Unitree Go2 Roboter ist.

Weitere Go2-Modelle

Der Go2 wird von einer 8000-mAh-Batterie angetrieben, die ihn etwa zwei Stunden am Leben erhält. Bis zu 7 kg kann das Basismodell transportieren. Wie schon beim Vorgänger bietet Unitree verschiedene Modelle des Roboters in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten an. Für 2800 Dollar kann der Go2 ein Kilogramm mehr Gewicht tragen, läuft 1 m/s schneller, besitzt einen Onboard-Rechner und 4G-Konnektivität. Außerdem verfügt er über eine Side-Following-Funktion, die es ermöglicht, dass der Roboter einem beim Joggen nicht von der Seite weicht.

Für Forschungseinrichtungen ist Go2 Edu gedacht. Diese Variante läuft bis zu 5 m/s schnell, besitzt zusätzliche Kraftsensoren in den Füßen und besitzt eine 15.000-mAh-Batterie, die den Roboter etwa vier Stunden am Stück antreibt.

"Go2 war ein riesiges Projekt mit vielen Schwierigkeiten, die wir überwinden mussten", sagte Unitree-Gründer und CEO Xingxing Wang. "Wir haben fast jedes mechanische Teil und jede Platine erforscht und entwickelt. Durch die ständige Verbesserung des Designs haben wir uns bemüht, die Leistung und Qualität zu verbessern und die Kosten zu senken, was viel Arbeit und Mühe erforderte."

Nachdem der vierbeinige Roboter das Laufen auf zwei Beinen gelernt hat, schließt Wang die Entwicklung eines zweibeinigen Roboters nicht aus, sagte er gegenüber IEEE Spectrum. Allerdings könne dieser dann auf einem vierbeinigen Modell basieren.

