Unity kauft "Herr der Ringe"-VFX-Studio Weta Digital

Unity Technologies will Weta Digital kaufen. Beide Unternehmen haben sich auf ein Übernahmepaket in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar geeinigt, teilte das Unternehmen hinter der Spiele- und Animations-Engine Unity mit. Der Deal soll noch im laufenden Quartal abgeschlossen werden.

Im Rahmen der Übernahme soll Unity Zugang zu Technik, Assets und Tools des VFX-Studios bekommen. Außerdem sollen 275 Ingenieure von Weta zu Unity wechseln. Die übrigen Teile von Weta Digital werden als WetaFX separat weitergeführt. Unity und WetaFX sollen künftig aber eng zusammenarbeiten, teilten die Unternehmen mit.

Weta Digital ist das VFX-Studio hinter Blockbuster-Produktionen wie "Herr der Ringe", "Game of Thrones" und "Planet of the Apes". Bekannt ist das Studio unter anderem für aufwendig animierte Figuren wie Gollum und Caesar. Das Studio wurde 1993 vom Filmemacher Peter Jackson gegründet, der das Unternehmen noch heute als Vorstand anführt.

Die Übernahme durch Unity soll die bisher exklusive Technik und Werkzeugsammlung von Weta zahlreichen Entwicklerinnen und Entwicklern zugänglich machen. "Gemeinsam können Unity und Weta Digital einen Weg für jeden Künstler aus jeder Branche ebnen, sich unsere unglaublich mächtigen Kreativ-Tools zunutze zu machen", schreibt Jackson in einer Pressemitteilung.

"Indem wir die Leistung von Unity und Weta Digital kombinieren, können wir einer neuen Generation von Kreativschaffenden die Möglichkeit geben, Echtzeit-3D-Inhalte zu bauen, zu transformieren und zu vertreiben", sagte Unity-Chef John Riccitiello. Das wiederum soll die Entwicklung von Inhalten fürs Metaverse vorantreiben, heißt es in der Pressemitteilung von Unity.

Unity gehört zu den meistgenutzten Engines für Videospiele und gilt insbesondere als attraktives Angebot für kleinere bis mittelgroße Studios, die keine eigene Engine haben. In den vergangenen Jahren wurde sie unter anderem von "Cloudpunk", "Call of Duty Mobile" und "Subnautica Below Zero" eingesetzt. Neben Videospielen kommt Unity auch bei Filmanimationen und für Visualisierungen in der Industrie zum Einsatz.

(dahe)