Microsoft überarbeitet Office.com für Unternehmen und Bildungswesen

Ab sofort präsentiert Office.com den Nutzern in Unternehmen und Bildungseinrichtungen eine neue Startseite, die ihnen schneller den Weg zu den relevanten Inhalten zeigen soll. Sie ist aufgeteilt in Vorschläge, zum Beispiel dem jeweiligen Anwender zugewiesene Aufgaben, und einen Schnellzugriff. In letzterem finden sich die zuletzt bearbeiteten Dokumente – vom Nutzer selbst oder den Kollegen – nebst Filtern, die sich auf Wunsch individuell konfigurieren lassen.

Ferner fügt Microsoft in der Seitenleiste eine Kategorie zu den eigenen Inhalten hinzu. In diesem Ordner sammelt Office.com nicht nur Dokumente, sondern auch Anhänge von Mails, Videoaufnahmen aus Konferenzen und andere Dateien. In der Seitenleiste lassen sich nun außerdem mit einem Klick neue Dokumente oder über Vorlagen andere Inhalte erstellen. Letztere entstammen den anderen Microsoft-Anwendungen. Administratoren können Vorlagen auf Wunsch zentral bereitstellen. Weitere Informationen finden sich in der Ankündigung.

Während Office.com als Web-Anwendung im Browser läuft, aktualisiert Microsoft ebenfalls die Office-App aus dem Microsoft Store für Windows. Sie bietet dieselben neuen Funktionen. Um Office.com im Unternehmen oder an der Schule beziehungsweise Universität zu verwenden, ist ein Konto bei Microsoft notwendig – zum Beispiel im 365-Abonnement. Während in dieser Version nicht alle Funktionen des Office-Pakets zur Verfügung stehen, müssen Nutzer jedoch keine lokalen Anwendungen installieren.

(fo)