Unterwegs in der Welt: Die Bilder der Woche (KW 14)

Fotografieren und Unterwegssein gehören zusammen. Wenn wir unterwegs sind, gibt es unzählige neue Eindrücke und Erlebnisse, die es einzufangen gilt. Mit der Fotografie können wir diese Momente festhalten und bewahren.

Unterwegs bietet sich auch die Möglichkeit, die eigene Komfortzone zu verlassen und neue Perspektiven zu entdecken. Als Fotograf ist es wichtig, immer offen für neue Ideen und Möglichkeiten zu sein, um einzigartige und faszinierende Bilder zu schaffen.

Ein weiterer Vorteil des Fotografierens unterwegs ist, dass man seine Umgebung bewusster und intensiver wahrnimmt. Auf der Suche nach interessanten Motiven achten wir automatisch mehr auf unsere Umgebung und können so auch kleine Details wahrnehmen, die uns sonst entgangen wären.

Geschichten erzählen

Fotografieren kann uns auch helfen, eine Beziehung zu den Orten aufzubauen, die wir besuchen. Auf der Suche nach den besten Motiven lernen wir die Umgebung besser kennen und können uns mit ihr vertraut machen. Unsere Bilder erzählen dann nicht nur eine visuelle, sondern auch eine emotionale Geschichte.

Schließlich kann uns die Fotografie auch dabei helfen, unsere Erfahrungen mit anderen zu teilen. Indem wir unsere Bilder veröffentlichen, können wir andere an unseren Erlebnissen teilhaben lassen und sie zu eigenen Reisen inspirieren. So waren unsere Galeriefotografen auf der ganzen Welt unterwegs, von Island bis New York, von Südafrika bis Japan, und haben ihre Eindrücke fotografisch festgehalten.

Das Foto unseres Aufmachers entstand während einer Fotoreise in Island. "An diesem Tag hatten wir tagsüber das Hochland bei heftigsten Winden durchfahren und sind dann abends am Haifoss angekommen", erzählt Galeriefotograf Dave Derbis. "Das Wetter war den ganzen Tag über schon sehr stürmisch und hat sich auch zum Abend hin nicht beruhigt. Genau diese düstere und graue Stimmung ist auch im Foto zu sehen."

(vat)