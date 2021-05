Unübersichtliches Entwicklerforum: Apple erbarmt sich

Alles digital: Entwickler für Apples Plattformen treffen sich auch 2021 wieder komplett online zur Worldwide Developers Conference, der größten Entwicklerkonferenz für iOS, macOS und Co. Entsprechend wichtig ist es, dass die verfügbaren Internet-Werkzeuge zur Kommunikation mit Apple und unter den Entwicklern selbst adäquat funktionieren. Das offizielle Apple-Entwicklerforum (Apple Developer Forums, ADF), in dem während der WWDC und darüber hinaus die Hauptkommunikation erfolgt, erfüllte diesen Anspruch bislang allerdings nicht immer. Nun hat der iPhone-Hersteller einige Verbesserungen angekündigt.

Neue Tag-Funktionen und endlich Bilder-Uploads

Pünktlich zur WWDC 2021 werden eine ganze Reihe neuer Features freigeschaltet, wie Apple im offiziellen Developer-Blog ankündigte. So gab es bislang keine Möglichkeit, eine Inhaltssuche über mehrere Tags hinweg vorzunehmen; das geht nun. Tags an sich können in Favoriten eingeteilt werden, was erlaubt, Themen schneller zu folgen; zudem gibt es automatische Tag-Beschreibungen, um das richtige Tag zu finden.

Blick ins ADF. (Bild: Screenshot Apple.com)

Fragen und Antworten dürfen nun auch zusätzliche Kommentare haben, "um Kontext zu ergänzen und Verständnisfragen zu stellen", so Apple. Fragen und Antworten können außerdem endlich auch Bilder enthalten, "um unterstütztende visuelle Details zu geben".

RSS-Feeds für Tags und neue Homepage

Die umgebaute Homepage ist nun personalisiert und zeigt selbst verfasste Inhalte, solche, denen man aktuell folgt sowie Lieblings-Tags und "Trending"-Tags. Außerdem unterstützt Apple Feedreader-Apps über RSS für einzelne Tags – so verpasst man frisch eingestellte Themen auch dann nicht, wenn man nicht jeden Tag im ADF unterwegs ist. Die Foren sind allen Nutzern mit Apple-ID zugänglich.

WWDC 2021 vom 7. bis 11. Juni

Die WWDC 2021 beginnt am 7. Juni und endet am 11. Juni. Es wird mehr als 200 Sessions geben. Zentrale Veranstaltung wird die Keynote am ersten Tag der WWDC 2021 sein. Sie startet um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit und dürfte auch einige neue Hardware-Produkte bringen. Entwickler treffen sich im Forum ebenso wie in neu angebotenen Chats. Über 1000 Apple-Ingenieure stehen für die Beantwortung von Fragen bereit. In One-on-One-"Lab"-Sitzungen kann man sich zudem zu speziellen Problemen beraten lassen – dazu muss man allerdings erst einmal einen Termin bekommen.

(bsc)