Update-Sammlung: Microsoft gibt seinen neuen Windows Server frei

Windows Server 2022 ist da: Microsoft veröffentlicht ohne großes Tamtam sein jüngstes Betriebssystem in den Varianten Standard, Datacenter und Datacenter Azure Edition. Wie aus mehreren frühen Anwenderberichten hervorgeht, steckt unter der Haube ein Windows 21H2.

Den Großteil der neuen Funktionen hatte Microsoft bereits Anfang des Jahres angekündigt, unter anderem im Bereich Sicherheit: Der neue Windows Server soll besser gegen Firmware-Angriffe abgesichert sein, indem er per Trusted Platform Module 2.0 & System Guard startet. Außerdem virtualisiert und schützt der Windows Defender Anmeldeinformationen in einem isolierten Prozess, genannt Credential Guard. HVCI virtualisiert hingegen Kernel-Code und Treiber, um auszuführenden Code zu isolieren und vor der Ausführung verifiziert. HTTPS und TLS 1.3 sind nun standardmäßig aktiviert. Für SMB lässt sich auf Wunsch eine AES-256-Verschlüsselung einsetzen. Viele dieser Neuerungen dürften Anwendern bekannt vorkommen, denn obwohl Microsoft sie als Secured-Core Server bezeichnet, hatte Windows 10 sie bereits Ende 2019 erhalten.

Ferner verknüpft Microsoft seinen On-Premises-Server stärker mit der eigenen Azure-Cloud: Zum Beispiel sollen Administratoren künftig alle Systeme unabhängig von ihrem Standort zentral in Azure Arc verwalten. Unter anderem lassen sich so Azure Policy, Azure Monitor und Azure Defender fürs eigene Rechenzentrum mit wenigen Klicks im Windows Admin Center hinzufügen. Letzteres liegt nun in v2103, das Update betrifft vor allem die Bereiche Virtualisierung und Event-Monitoring. Auch der Storage Migration Service wurde aktualisiert, nun sollen sich in Azure ausgelagerte und lokale Windows Server nahtlos verbinden lassen, damit sich Daten schnell austauschen lassen.

Schließlich packen die Entwickler ebenfalls die Windows-Container an. Microsoft hat den Kubernetes-Support ausgebaut und die Größe der Container reduziert. .NET-Anwendungen können Nutzer in Container packen, um sie anschließend anderen Cloud-Diensten über die Azure Container Registry anbieten zu können. Geschachtelte Virtualisierung – Hyper-V auf einer virtuellen Maschine – funktioniert nun ebenfalls auf AMD-Systemen.

Nur noch als LTSC-Release

Den neuen Windows Server 2022 bietet Microsoft ausschließlich als LTSC-Release an. Das Betriebssystem erhält also fünf Jahre Mainstream- und weitere fünf Jahre Extended-Support. Die halbjährlichen SAC-Ausgaben fallen hingegen weg, Nutzer sollen auf Azure Stack HCI umsteigen. Wer das neue Betriebssystem ausprobieren will, kann dies mit einer kostenlosen und auf 180 Tage begrenzten Evaluierungsversion tun.

(fo)