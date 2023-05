Update auf iOS 16.5: Obacht mit USB-3-Kamera-Adapter von Apple

Nutzer des beliebten Lightning-auf-USB-3-Kamera-Adapters von Apple, mit dem man USB-Zubehör an iPhone und iPad anschließen kann, klagen seit der vergangenen Woche über schwerwiegende Probleme. Die 50 Euro teure Hardware ist demnach aktuell schlicht nicht mehr zu gebrauchen, sobald man iOS 16.5 oder iPadOS 16.5 installiert hat. Diese Updates waren am Donnerstag erschienen. Weder liefert der Kamera-Adapter bei angeschlossenem Netzteil Strom zurück an das iPhone oder iPad, noch werden Daten übertragen – beispielsweise zum Laden von Bildern von einer Kamera oder zur Nutzung einer externen Audiointerface (Digital Audio Interface, DAC).

Adapter sehr beliebt

"Sobald ich heute Morgen auf iOS 16.5 aktualisiert habe, kommuniziert der Adapter nicht nur überhaupt nicht mehr mit dem DAC, er lädt auch mein Telefon nicht mehr auf", schreibt ein Betroffener. Auf einem iPad, dem das Update noch fehlt, funktioniere der Kamera-Adapter weiter. Das Gerät wird benötigt, weil dem iPhone nach wie vor der USB-Anschluss fehlt. Ein USB-C-Port wird wohl mit dem iPhone 15 im Herbst erstmals verbaut. Apple setzt seit Jahren auf seinen proprietären – und langsamen – Lightning-Anschluss. Beim iPad ist der Switch auf USB-C bei aktuellen Geräten allerdings mittlerweile vollzogen.

Der Lightning-auf-USB-3-Kamera-Adapter bietet einen klassischen USB-A-Anschluss, der mit USB-3-Geschwindigkeit arbeitet, sowie einen weiteren Lightning-Anschluss. Letzterer wird zum Laden des Gerätes verwendet, während man USB-3-Produkte nutzt. All das ist eine Krücke, solange iPhone und ältere iPads USB-Geräte nicht direkt unterstützen. Entsprechend beliebt ist der Adapter im Verkauf, weil er in manchen Fällen alternativlos ist.

Apple sagt noch nichts

Bislang ist noch völlig unklar, was für das Problem sorgt. iOS 16.5 und iPadOS 16.5 bringen eigentlich keine größeren Änderungen mit sich – zumindest wurden diese von Apple nicht kommuniziert. Doch offenbar gab es interne Änderungen, die die Nutzung des Adapters stören. Es scheint sich daher um ein reines Softwareproblem zu handeln. Warum es nicht vor dem endgültigen Release der neuen Betriebssysteme erkannt wurde, bleibt unklar – es gab eine längere Betaphase.

Apple arbeitet bereits an iOS 16.6 beziehungsweise iPadOS 16.6. Diese dürften allerdings frühestens in einigen Wochen erscheinen. Denkbar ist daher, dass Apple ein Notfall-Update vorab ausliefert. Die Probleme scheinen auf den ersten Blick konsistent zu sein, also nahezu alle Besitzer des Adapters zu betreffen. "Ich benutze diesen Adapter, um einen DJ-Controller zu betreiben, den ich gerade noch gestern Abend benutzt hatte. Nach dem Update auf 16.5 funktioniert er nicht mehr. Am Telefon meiner Freundin, das noch nicht aktualisiert wurde, funktioniert er weiter normal", schreibt ein weiterer User.

