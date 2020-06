Update für Box Relay: Geschäftsprozesse mit Vorlagen automatisieren

Neue Automatisierungs- und Digitalisierungsfunktionen alter Prozesse verspricht Box im Rahmen eines Updates seines Relay. Bei letzterem handelt es sich um eine Workflow-Software für Geschäftsprozesse, die in der Cloud läuft und sowohl für den internen Unternehmenseinsatz als auch für mehrere Firmen gedacht ist.

Prozessvorlagen für alle Firmenabteilungen

Zum einen offeriert Box nun Vorlagen für unterschiedliche Abteilungen einer Firma, zum Beispiel die Personalverwaltung, Pressearbeit oder den Vertrieb. Diese unterteilen sich wiederum in spezifische Prozesse wie das Einarbeiten neuer Mitarbeiter oder das Überprüfen neuer Verträge. Box gibt an, dass sich diese Prozesse zwischen unterschiedlichen Firmen zwar kaum unterschieden, aber in vielen Fällen noch immer auf dem Papier oder E-Mails aufsetzten. Auf Wunsch können Nutzer die Relay-Vorlagen anpassen, aber auch Verweise auf weitere interne Inhalte hinzufügen oder Personen einer Aufgabe zuteilen.

Darüber hinaus lassen sich Relay-Prozesse nun automatisch durch externe Dokumente anstoßen. Lädt ein Verkäufer zum Beispiel einen neuen Vertrag hoch, kann Box Metadaten in den Prozess übertragen, die zuvor festgelegten Mitarbeiter einer Aufgabe zuordnen und dem verantwortlichen Manager eine Frist zuweisen. All diese Bedingungen lassen sich weiterhin im Voraus definieren, das Hochladen einer Datei stellt lediglich einen weiteren Startpunkt dar.

Außerdem lassen sich aus Sicht eines Relay-Prozesses nun mehrere Dateien wie eine Datei behandeln, um zum Beispiel Fristen und Mitarbeiter nicht mehrfach zuteilen zu müssen. Details zum Update finden Leser im zugehörigen Blogeintrag. Box stellte Relay erstmals 2016 gemeinsam mit IBM vor, öffentlich verfügbar ist die Cloud-Applikation seit 2019. Enthalten ist sie in den Lizenzen Business Plus und Enterprise, in Starter und Business fehlt sie hingegen.

(fo)