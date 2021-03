Update für Elektro-Sportwagen Porsche Taycan: Smart-Lifting und Batterieschonung

Porsche spendiert ein Update für seinen Elektro-Sportwagen Taycan: Der Hersteller hat die Software für eine ganze Reihe von Steuergeräten überarbeitet. Das große Update wird kostenlos in der Werkstatt aufgespielt, was laut Porsche etwa einen halben Tag dauert. Ob das Update auch drahtlos ("over the air", sagt der Neudeutsche) möglich gewesen wäre, verrät Porsche nicht.

Man habe sich für die Werkstatt entschieden, weil auch sicherheitsrelevante Steuergeräte wie etwa in der Batterie-/Antriebssteuerung dabei sind. Die Gesamtgröße dürfte auch eine Rolle in der Entscheidung gespielt haben. Das Update steht bereits zur Verfügung.

Lesen Sie auch Fahrbericht: Elektro-Sportwagen Porsche Taycan Sport Turismo

Das Update enthält:

Smart-Lift-Funktion: Das Auto merkt sich auf Wunsch Stellen, an denen der Fahrer das Fahrwerk gehoben hat, um das künftig automatisch zu tun.

Das Auto merkt sich auf Wunsch Stellen, an denen der Fahrer das Fahrwerk gehoben hat, um das künftig automatisch zu tun. Noch höhere Boost-Leistungen mit Launch Control beim Turbo S, der nun 0,2 s schneller auf 200 km/h ist (nämlich in 9,6 s).

mit Launch Control beim Turbo S, der nun 0,2 s schneller auf 200 km/h ist (nämlich in 9,6 s). Erweiterungen im Charging Planner : Der Nutzer kann nun angeben, mit welchem Ladezustand er sein Ziel erreichen will.

: Der Nutzer kann nun angeben, mit welchem Ladezustand er sein Ziel erreichen will. Batterieschonendes Laden . Viele Kunden fragten eine Option zum Batterieschonen an, Porsche liefert sie jetzt: Eine optional wählbare Ladekurve begrenzt die Maximalleistung auf 200 statt 270 kW.

. Viele Kunden fragten eine Option zum Batterieschonen an, Porsche liefert sie jetzt: Eine optional wählbare Ladekurve begrenzt die Maximalleistung auf 200 statt 270 kW. Navigation : Online-Infos direkt auf der Karte und spurgenaue Verkehrsinfos.

: Online-Infos direkt auf der Karte und spurgenaue Verkehrsinfos. Apple: Apple Podcasts (inkl. Video-Streaming), Apple Music Lyrics und Apple CarPlay drahtlos verfügbar.

Dazu kommen diverse Optimierungen und Fehlerbehebungen in vielen Steuergeräten. Einige davon müssen danach einen Kalibrierungslauf starten – ein weiterer Grund für Porsche, das in der kontrollierten Umgebung "Werkstatt" durchzuführen. Keine Software, aber eine interessante Information für Kunden mit 11-kW-Lader: Porsche will ab Ende 2021 den Onboard-Lader mit 22 kW zum Nachrüsten anbieten. Ein Preis steht noch nicht fest. Die Option beim Neuwagen kostet 1666 Euro.

Software kaufen

Zusätzlich zu diesem kostenlosen Update der Systeme gibt es noch Porsches "Functions on Demand" (FoD): Software, für deren Nutzung die Kunden zahlen. Das sind derzeit der Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), die Servolenkung Plus, die aktive Spurführung und der vorausschauende Abstandstempomat "InnoDrive". Vergleichbar BMWs Software-Angeboten kann man diese Funktionen dauerhaft kaufen oder zeitlich als Abo bezahlen (z. B. für Leasingfahrzeuge).

(cgl)