Update für Nikons Z 9 – mit der Firmware 4.0 fotografiert sie automatisch

Die spiegellose Systemkamera Z 9 erhält vom Hersteller Nikon die neue Firmware 4.0. Es ist bereits das vierte große Update, seit die für den professionellen Einsatz vorgesehene Kamera Ende 2021 vorgestellt wurde. Die größte Neuerung ist eine Funktion, die im deutschsprachigen Menü "Automatisch erfassen" heißt, im Englischen "Auto capture".

Dahinter verbirgt sich automatisches Auslösen, was bei früheren Spiegelreflexkameras etwa als "Fokusfalle" bekannt war. Nikon geht hier aber, offenbar durch Nutzung der schon vorhandenen KI-Funktionen in der Kamera, weit darüber hinaus. Ohne Zutun des Nutzers kann die Z 9 ein Bild machen, wenn ein voreingestelltes Kriterium wie Bewegung im Bild, ein vordefinierter Abstand, oder ein bekanntes Motiv erkannt wird.

Wildkamera oder Actioncam

In der Praxis ist das vor allem für die Sport- und Tierfotografie nützlich. Etwa an einer Futterstelle aufgestellt, kann die Z 9 wie eine Wildtierkamera arbeiten. Beim Sport lässt sich der Athlet vorher als Motiv definieren, sobald er ins Bild kommt, macht die Nikon ein Bild. Bei der Arbeit mit mehreren Kameras kann so ein Fotograf dieselbe Aktion aus mehreren Perspektiven aufnehmen.

Auch wenn schon viel Bewegung im Bild vorhanden ist, hilft der vordefinierte Abstand, bestimmte Ereignisse automatisch aufzunehmen. Denkbar ist es, immer genau die Person während eines Konzerts zu fotografieren, die sich am nächsten am Bühnenrand befindet – bei Rockbands etwa der Sänger oder Gitarrist, der zur großen Pose ansetzt. Auch eine Kombination verschiedener Kriterien wie Abstand, Bewegung und Motiv ist möglich. Für die Abstandsmessung setzt Nikon laut der Release Notes ein hauseigenes Nikkor-Objektiv aus der Z-Serie voraus.

Für Actionfotografie speichert die Kamera Bilder rückwirkend vor der ersten manuellen Auslösung. Neu daran ist nicht die Funktion selbst, sondern dass nun 300 statt bisher 30 Sekunden erfasst werden. Die Zahl der Fotos hängt dabei von der Bildauflösung und der Schreibgeschwindigkeit der Speicherkarten ab.

N-Log ab ISO 200

Beim Filmen im Farbformat N-Log kann die ISO-Empfindlichkeit jetzt um zwei Stufen reduziert werden, was ISO 200 entspricht. Das dürfte vor allem in sehr hellen Szenen für weniger Rauschen und mehr Möglichkeiten zum Color-Grading sorgen. Der mit der Firmware 3.0 eingeführte verlustfreie, digitale HiRes-Zoom hat nun 11 statt 3 Geschwindigkeiten, sodass sich die Funktion wohl auch als Gestaltungsmittel einsetzen lässt: zoomen, ohne das Objektiv zu verstellen. Und bei Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit etwa 120 Bildern pro Sekunde lässt sich die in der Datei gespeicherte Abspielgeschwindigkeit voreinstellen. Wird sie beispielsweise auf ein Viertel der Bildrate gesetzt, ergeben sich 30 Bilder pro Sekunde, was einer vierfachen Zeitlupe entspricht.

Die Firmware 4.0 ist auf den Downloadseiten von Nikon kostenlos erhältlich. Die dort aufgeführten Warnhinweise sollten unbedingt beachtet werden, den selbst erstellte IPTC-Daten in der Kamera werden durch das Update gelöscht. Sie können aber zuvor auf einer Speicherkarte gesichert und später zurückgespielt werden. Ebenso kann es bei Kameras mit einer Firmware vor Version 2.0 rund zwei Minuten dauern, bis die Kamera nach Beginn des Updates einen Fortschrittsbalken anzeigt. Und, was dort nicht ausdrücklich steht: Natürlich ist ein vollständig geladener und intakter Akku Pflicht.

