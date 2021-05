Update für OnlyOffice Docs: Dark Theme und Passwortschutz

Die Online-Editoren von OnlyOffice Docs erhalten ein großes Update. Mit der Version 6.3 kommen nun Features wie ein Dark Theme, Online-Passwortschutz und eine verbesserte Änderungsverfolgung von Dokumenten hinzu.

Laut Anbieter haben sich die meisten OnlyOffice-Benutzer ein Dark Theme gewünscht. Dieses ist nun in dem quelloffenen Cloud-Office implementiert und unterstützt bei der Arbeit in schlecht beleuchteten Umgebungen oder in der Nacht. Gleichzeitig haben die OnlyOffice-Entwickler das bestehende Light Theme überarbeitet und ein Feature spendiert, mit dem die Benutzeroberfläche auf 150 Prozent skaliert werden kann.

Und auch der Passwortschutz wurde überarbeitet: In der vorherigen Version konnten Nutzer zwar Dokumente mit einem Passwort schützen, jetzt ist dies zusätzlich für online abgespeicherte Dokumente möglich.

Teamarbeit verfolgen

Weiterhin ist auch die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten einfacher geworden. Benutzer können ab sofort nicht nur ihre eigenen Änderungen nachvollziehen, sondern auch die Änderungen anderer Benutzer.

Zur Visualisierung von Datensätzen stehen den Benutzern nun auch neue Diagrammtypen zur Verfügung. Von Linien- und Steuerdiagrammen sowie kombinierten Diagrammen sind einige Neuheiten dabei. Passend dazu erhält auch der Tabellen- und Präsentationseditor ein Update: So können Benutzer im Tabelleneditor mit dem Befehl XVERWEIS den Wert eines Datensatzes suchen und in einer anderen Zeile oder Spalte ausgeben lassen.

OnlyOffice kann auf der offiziellen Website heruntergeladen werden. Das Update für die Desktop-Variante soll aber in den kommenden Wochen folgen und die gleichen Funktionen wie OnlyOffice Docs erhalten. Der Anbieter hat ferner ein kostenloses Office-Paket aus der Cloud im Rahmen seiner neuen Preismodelle eingeführt. Es heißt Startup und ist auf bis zu fünf Nutzer ausgelegt.

(mig)