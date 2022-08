Update im Projektmanagement awork bringt Prioritäts-Flag und bessere Info-Mails

Das Prio-Flaggen-Feature im neuen Koala-Update. (Bild: awork)

Unter dem Codenamen Koala veröffentlicht das Hamburger Start-Up awork das Update seines SaaS-Projektmanagement-Tools. Neben klassischen Bugfixes haben die Entwickler seit der Freigabe der Vorversion im Mai dieses Jahres vor allem an Optimierungen und Detailverbesserungen gearbeitet. So können Nutzer ihre wichtigen Aufgaben jetzt einfacher mit einem Prio-Flag versehen. Diese Option integrierte man jetzt auch in die Hover-Actions in der Board- und Listenansicht.

In Benachrichtigungs-E-Mails fehlten bislang teilweise wichtige Infos wie der Projektname, die auslösende Person oder Zeitdetails zum Termin, was awork parallel zu einer optischen Auffrischung ebenfalls behoben hat. Weiter polierten sie an der Board-Ansicht von Aufgaben unter anderem durch vertikales Auto-Scrolling, wenn die Spalten nicht komplett auf dem Bildschirm passen. Ausführliche Details zum Release finden sich im awork-Blog. Die Premium-Version für kleine und mittlere Teams gibt es ab 9 Euro, die Enterprise-Variante mit individueller Beratung ab 13 Euro – jeweils pro Nutzer und Monat.

(avr)